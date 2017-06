Most nezavisnih lista jedan je od gubitnika lokalnih izbora 2017.

Mostova kandidatkinja Katarina Ujdur nije uspjela postati gradonačelnicom Metkovića, a Miro Bulj i Nikola Grmoja izgubili su bitke za župane Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Osim u njihovom tradicionalnom uporištu na jugu Hrvatske, Most nije zabilježio uspjeh ni na istoku zemlje.

Njihov Tomislav Panenić nije uspio prikupiti više glasova od HDZ-ovog Bože Galića u borbi za župana Vukovarsko-srijemske županije.

Unatoč tome, predsjednik Mosta Božo Petrov sinoć je uporno izbjegavao priznati poraz. Kritizirao je način na koji se glasovalo u Metkoviću te isticao kako je Most u četiri godine postao treća najjača politička stranka u zemlji.

Petrov priznao pobjedu HDZ-a

Iako je poručio kako se ne osjeća kao gubitnik, priznao je pobjedu HDZ-a.

"Mogu reći da je HDZ pobijedio. Ne osjećam se gubitnikom kad znamo kako se provelo glasovanje. Mogu čestitati Stipi Gabriću Jambu i Daliboru Milanu. Uopće ne smatramo da smo na bilo kakav način doživjeli poraz. Pogledajte kako je išlo glasovanje. O tome su vam pisali i članci kroz današnji dan. Most nije izgubio, prije četiri godine s četiri županijska vijećnika došao je na 77. Koliko je puta u 25 godina HDZ išao u drugi krug u Dubrovačko-neratvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj ili Vukovarsko-srijemskoj županiji.To bi trebao biti pokazatelj koliko je Most uspio, a postojimo samo četiri godine", rekao je Petrov.

Sličnu poruku sinoć je uputio i Nikola Grmoja. U Dubrovniku je rekao kako se ne boji za Most, jer to treća politička snaga koja na razini države ima 9 do 10 posto potpore, on je dobio 37 posto glasova, a u Županijskoj skupštini 11 je Mostovih vijećnika.

Nikoli Dobroslaviću (HDZ) čestitao je na osvajanju novog mandata.

"Čestitao bih mojem protukandidatu na novom mandatu. Znao sam da je favorit s obzirom da je Most imao samo jedan grad u županiji, a HDZ kao najjača politička snaga drži većinu, a danas je dobio i Dubrovnik. Nije mi odgovarao protukandidat u Dubrovniku. Znao sam da birači koji bi mi možda dali glas neće izaći u većoj mjeri, a Most je opcija koja je gurala 'lex Vlahušić', pa je bilo iluzorno očekivati da će HNS-ovi glasači meni dati glas u većoj mjeri. Ali s obzirom da je Most treća politička snaga, koja na razini države ima 9 do 10 posto, a ja sam dobio 37 posto te imamo 11 vijećnika u Županijskoj skupštini, ovo smatram velikim uspjehom" rekao je on.

"Gubitak Metkovića neće nam puno značiti"

Tvrdi kako im gubitak Metkovića neće puno značiti.

"Što se tiče Metkovića, s obzirom da se Most etablirao u treću političku snagu, taj gubitak nam neće puno značiti. Žao mi je zbog građana jer se vraća ekipa zbog koje me strah što će biti s gradskim financijama, projektima koje smo pokrenuli, investitorima koji su najavili dolazak. Ostavljamo im grad bez kreditne zaduženosti te koji redovno isplaćuje plaće, s milijun i nešto kuna na računu, a naslijedili smo ogromna dugovanja.Imali smo protiv sebe udružene Jamba i HDZ, a oni najbolje znaju jesu li pobijedili u Metkoviću i koliko su ljudi doveli sa strane. Oni znaju je li ta pobjeda moralna. Legalna jest i naravno da kao legalist čestitam novom gradonačelniku Metkovića", zaključio je Grmoja.