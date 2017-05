Most je danas održao sastanak Predsjedištva stranke. Nakon sastanka članovi Mosta obratili su se medijima.

Nikola Grmoja prvi se obratio medijima i ukratko rekao o čemu je bila riječ na Predsjedništvu.

"Tema su bili lokalni izbori i finalni dogovori. Opći zaključak je da potpora Mostu raste i da nam ljudi sve više prilaze. Ovi izbori će pokazati pobjedu Mosta i pobjedu čistih ruku. Imamo preko 100 lista Mosta na razini Hrvatske. Most će biti iznenađenje zagrebačkih izbora. vOčekujem pobjedu Mire Bulja, nitko ne dvoji da će on biti župan Splitsko-dalmatinske županije. Žestoka bitka bit će u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj su se ja natjecati. Maro Kristić ima velike šanse za ulazak u drugi krug u gradu Dubrovniku", rekao je Nikola Grmoja.

"Ja ću se dotaknuti Slavonije. Nije dovoljno poznato da je Most nastao u južnim krajevima Slavonije. Tu mislim na Ružicu Vukovac za županicu i Tomislava Panenića za župana Vukovarsko-srijemske županije. U Osijeku se po mom uvjerenju uspješno borimo za drugi krug nakon čega je sve moguće. Imamo realno pravo očekivati dobar rezultat. Ulazimo i u utrku za niz načelnika i gradonačelnika. Siguran sam da će Most imati i dobar rezultat u Slavoniji", rekao je Miroslav Šimić.

Osim situacije za lokalne izbore, tema je bila i aktualna poltiička situacija. Neke stvari su se promijenile, neke su ostale iste. Nije došlo do stvaranja stabilne saborske većine nego se ona rasipa, rekao je Grmoja i najavio Božu Petrova.

"Nakon degutantne sramotne trgovine u Saboru, za koju se nadam da je nikada građani neće zaboraviti, Plenković treba podnijeti ostavku zbog odgovornosti za politčku krizu. Indirektno je štitio krimninal u Agrokoru. Ministri koji su tražili odgovornost za ono što se događalo bili su smijenjeni, ministar koji je znao što se događalo ostao je zahvaljujući sramotnoj trgovini. Nikad se kao prije tjedan dana nije vidjelo kako se u Hrvatskoj vodila politka. Pokazalo se koji je to moralni glib, koji su to interesi koje sve te stranke vežu. Stali smo na žulj strukutrama čiji je interes osobni interes. Do kraja ćemo se boriti protiv klijentelizma, korupcije kojim odišu sve političke elite", rekao je Božo Petrov.

Podsjetimo, Most više nije dio Vlade RH, od kad je premijer Andrej Plenković razriješio Mostove ministre, jer su na vladinoj sjedici odbili dati podršku ministru financija Zdravku Mariću, nakon što je SDP tražio njegov opoziv. U tijeku je i kampanja za lokalne izbore koji će se održati 21. svibnja tijekom koje je Most suprotstavio pojedine kandidate svom donedavnom političkom partneru HDZ-ovim, u utrci za mjesta lokalnih čelnika.