Priča o zloglasnoj obitelji koja sije strah i trepet diljem zemlje poraz je cijelog društva, sustava, institucija. Nas su u pomoć zvali očajni građani koji ne vjeruju ni policiji ni pravosuđu ni Državnom odvjetništvu. Jer, govore nam, obitelj Šajnović-Sužnjević posvuda ima svoje ljude. I zato je naša ekipa nastavila raditi tu priču, koja je završila, svi već znate kako. Novinarka Ema Branica, snimatelj Alan Novak i asistent Goran Jaganjac su napadnuti dok su radili svoj posao.

Tu sada naš angažman staje. Prikupili smo i više nego dovoljno dokaza i svjedočanstva žrtava te obitelji. Na potezu su sada Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i Državno odvjetništvo. Na njima je da počiste svoje redove. Ima li uopće opravdanja za činjenicu da obitelj s više stotina kaznenih prijava i dalje nije procesuirana?

Nakon ispovijesti žene čiji se suprug objesio jer ih je, kako su nam rekli, obitelj Ivice Šajnovića drogirala, a potom im oduzela imovinu i novac, ali i nakon iste priče u drugom selu - one Milke i Bernarda koji su također ostali bez imovine i novca, nastavili smo istraživati čovjeka u kojeg svi upiru prstom - Ivicu Sužnjevića.

A to je dovelo do fizičkog napada na reporterski tim Provjerenog.

To nije prvi put da je netko iz obitelj Šajnović-Sužnjević napao. I sugovornica koja je bila napadnuta s nama to je već doživjela, ali od glave obitelji - Ivice Sužnjevića. Sa suprugom je pokušala doći do novca za koji ih je prevario prilikom kupoprodaje automobila. Umjesto toga dobila je šaku u leđa i pri tome šutjela.

"Pitao sam ju zašto mi to nije rekla, rekla je da je željela izbjeći sukob tamo i da mi zbog toga nije rekla. Nakon toga smo se uputili u Garešnicu, ja sam želio da odmah ode kod liječnika", ispričao je Aidin suprug Stjepan Sučić.

Od tada pokušavaju pravnim putem doći do pravde.

Do susreta sa zloglasnom obitelji, sudeći po brojnim mailovima koje dobivamo na redakciju, dolazi uvijek na isti način. I oni su oglasili da prodaju automobil - mamac za obitelj Sužnjević!

"Tipično trgovački su obezvrijedili vozilo i nismo se našli u kupoprodajnoj cijeni. U nekih tjedan dana otprilike se on osobno, znači Ivica Sužnjević, javio i rekao da ima kupca za naše vozilo, s tim da je dogovorio da dođemo kod njega", priča Aida Sučić.

Međutim, navodni je kupac ipak odustao, ali Sužnjević ima novu poslovnu ponudu - nudi zamjenu vozila.

"Po nekoj tržišnoj vrijednosti to je vozilo bilo vrijedno kao i naš automobil s tim da je imalo štetu na limariji".

Sužnjević je rekao kako će ga on popraviti o svojem trošku i ponudio im kaparu od 500 eura. To je poslijepodne dobila poziv od Danijele Sužnjević koja ju je molila uslugu. Bila je to klasična varka kako bi Aida prepisala svoj automobil na njih.

"Rekla mi je da im je hitno jer trebaju automobil odvesti preko granice, da bi ga oni još uredili za daljnju prodaju. Da se ne čeka tih par dana do te fizičke transakcije primopredaje auta", priča Aida.

Lakovjerno je potpisala i ostala bez automobila. Drugi nije dobila, jer taj koji su im Šajnovići/Suženjevići nudili naime, uopće nije bio u njihovom vlasništvu. Rekli su im kako će im dati 10.000 eura koliko je automobil vrijedio, ali tri mjeseca je slušala samo izgovore.

Iz druge županije, točnije Sesveta, javila nam se još jedna obitelj koja je doživjela sličnu sudbinu. Štefanija Pavlić je preko oglasnika prodavala automobil. Kontaktirao ih je Ivica Sužnjević, predstavivši se nadimkom - Ivča. S njim je jasno, bila partnerica u svemu - supruga Danijela.

"I došli su, bilo je njih više, došli su u dvorište i pogledali su auto", priča Štefanija.

Hitno im je trebao novac pa su spustili cijenu na 800 eura koje je obitelj Šajnović/Sužnjević uredno isplatila. Štefanija im je tada ponudila na prodaju i zemljište koje posjeduje po cijeni od 100.000 eura.

Dogovorili su se međutim, dogovor nisu ispoštovali. Umjesto toga, nakon tjedan dana zaskočili su je u Sesvetama.

"I ja sam rekla: Danijela, kako ste vi sad mene tu našli na semaforu a niste došli prije tjedan dana kako smo se dogovorili? Pa ovo, pa ono, počela je. Ja velim, nemam svjedoka, nemam ništa rekoh, kako ću. Na to se Ivča javio: Što će tebi teto svjedok. Ti si vlasnik 1/1 i možeš potpisati i prodati", prisjeća se Štefanija.

Zbunjena, uhvaćena na prepad, naivna... I ona postaje žrtva.

"Na kraju je ispalo tako da je mami rečeno da radije u ugovor stave manju cijenu zemlje da on može isposlovati neke popuste, pošto je bivši branitelj i član ne znam kakvih sve udruga. On to može srediti da ne bi se plaćali veliki porezi. I da neka stave u ugovor radije 30.000, a ne 100.000 eura", ispričao je Štefanijin sin Željko.

Međutim, kažu, Danijela Sužnjević je u ugovoru napisala 30.000, ali ne eura već kuna! I takav je ugovor ovjeren kod javnog bilježnika.

"I ja sam se u onu knjigu potpisala. Meni nitko ništa nije pročitao. Nitko ništa", prisjeća se prevarena Štefanija.

Rekli su da će donijeti novac danas, sutra, prekosutra, za par mjeseci. U međuvremenu su nosili poklone, kosili dvorište.

"Bio je tamnoputi sin, ne znam imena. Jedan je Slobodan, jedan je Siniša, ali ne znam po imenu. Oni su za sat vremena to sve pokosili. Oni su se toliko umiljavali i meni su dočarali kako su oni dobri ljudi", kaže Štefanija.

Dali su joj 2900 eura kapare, koje su joj naposlijetku i uzeli natrag jer su je molili da im posudi novac kako bi mogli doći do novca koji joj trebaju isplatiti. Tada prijateljski tonovi polako prerastaju u prijeteće.

"I stali su mi kod posmrtnog osiguranja. Tam je pripeljal, ugasio je motor i naslonio se tako da me vidi odostraga i počeo pričati: "Teto, tebe tvoja djeca ne poštuju. Tvoja kćer je kučka, drolja". Ja sam samo šutila, ja nisam mogla do riječi doći. Rekao je "onda ti meni daj 125.000 kuna što sam uložio u zemlju, a ja ću tebi zemlju vratiti. Ja nisam rekla niti riječi, čekala sam da otvorim vrata i da izađem van. Kad sam počela zatvarati vrata, on još uvijek priča: "Teto na kraju ove priče, sin će te ubiti. Zapamti što sam rekao", priča Štefanija što je doživjela.

Ispričala je djeci za incident pa su pokušali brzo reagirati i ispraviti učinjenu štetu. Uložili su žalbu na rješenje iz katastra. Angažirali odvjetnika, obratili se policiji koja je provela istragu.

"Ispostavilo se da su oni zemlju preprodali. Tjedan dana nakon što je mama s njima potpisala ugovor za tu zemlju".

No, onda im se dogodila nevjerojatna situacija, odvjetnik koji je preuzeo slučaj je od njega odustao.

"Na kraju nas je odbio zastupati jer su izgleda uspjeli neku vezu iskopati koja je taj cijeli slučaj prebacila u Daruvar što je išlo njima na ruku.

Sporna zemlja u Sesvetama, oštećena Štefanija je iz Sesveta, pa čak i ljudi koji su kupili zemlju od Šajnović /Sužnjevića također su iz Sesveta, a slučaj završi u Daruvaru?! Ipak, angažirali su novu odvjetnicu i suđenje vratili tamo gdje pripada.

Da nešto nevalja u sustavu primjetili su i Aida i Stjepan čekajući svoj novac, u fazi dok još Šajnovići/Sužnjevići nisu pokazivali svoje pravo lice - bili su pozivani na privatne zabave. Prije dvije godine i na svadbu, kada je Ivica oženio Danijelu i uzeo njezino prezime Sužnjević.

Aida je tada slikala ove fotografije na kojima se nalazi odvjetnik u timu obitelji Šajnović - Ozren Korušec. A njegov je otac u to vrijeme bio gradonačenik Bjelovara. I to bivši zamjenik državne odvjetnice u Bjelovaru koji je na vlastiti zahtjev tražio razrješenje dužnosti u srpnju 2014. A fotografija je snimljena u prosincu iste te godine.

"Do njega sjedi odvjetnik Vukmanović, vjenčani kum Ivice Šajnovića, pored njega je supruga i kuma koja je u to vrijeme bila šefica probacijskog ureda u Županijskom odvjetništvu".

Tek što nam je to Aida ispričla krenuo je napad na nas.

Svim navedenim osobama poslali smo upite u kakvom su odnosu s obitelji Sužnjević/Šajnović. "Off the record" u policiji nakon napada rečeno mi je kako su protiv njih ispisali 820 ili 830 kaznenih prijava. A kako se vijest o napadu na nas proširila brzinom munje, ispred postaje čekali su nas ljudi koji su također iskusili odmazdu obitelji Šajnović/Sužnjević.

"Prijavila sam to Državnom odvjetništvu dva puta", rekla nam je Zlata Krpan.

"Gospodin Krunoslav Kuzli, koji je odavde iz policijske postaje otišao, njegov najbolji prijatelj koji meni prijeti da će me 4 godine u zatvor zatvoriti", priča i Ivica Anić.

"I mene i njega, po 4 godine zatvora da će nas spakovati za bilo što", kaže Zlata. "Rekao mi je ako ne povučem ja po drugi put iz Državnog odvjetništva tužbu da ću završiti za 10-15 dana u Popovači i ja sam se toga uplašila, da neću nikada izaći van sa psihijatrije. Ja sam se toga uplašila i ponovno sam povukla tužbu", priča Zlata.

Prozvanom Krunoslavu Kuzli poslali smo upit na njegovo radno mjesto u Državnom odvjetništvu u Daruvaru.

Aidi i Stjepanu pravni proces tek počinje, iako je od svega prošlo tri godine. Štefanija Pavlić spor za vraćanje zemljišta u svoje vlasništvo i onaj za prijevaru vodi već 5 godina i to zato jer se na ročištima ne pojavljuju ni Ivica ni Danijela.

"Prilože njihovu ispričnicu, jednom je netko uganuo gležanj, drugi put se nekome zub upalio, onda je upala žuči. Onda taman dva dana prije ročišta je operacija žuči", kaže Štefanijin sin Željko. "Tako i njihovi advokati. Podjednako. Jave se nekad dan prije, nekad na dan samog ročišta, u zadnji čas jave da su ostali negdje na putu u defektu, da imaju neko drugo ročište u nekom drugom gradu".

Nama na redakcijski mail ne prestaju stizati nove ispovijesti ljudi koje su ne samo prevarili nego i pretukli, utjerali im strah u kosti.

"Znate što on može sve, on kaže da je njegovo cijelo Državno odvjetništvo i da izvine ova policija, da cijela Policijska postaja Garešnica radi za njega", priča Zlata.

"I Bjelovar", dodaje Ivica.

"I kome da se ja žalim?", pita Zlata.

Na redu su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i Državno odvjetništvo. Sada je na njima potez da počiste svoje redove, jer ova obitelj je to godinama radila zato jer su mogli, jer su znali da su im leđa dobro čuvana i da njima nitko ne može ništa - dok su oni vabili nove žrtve.

Svim osobama koje se dovode u vezu s obitelji Sužnjević /Šajnović smo poslali upit.

Odgovor smo dobili jedino iz Odvjetničkog ureda Vukmanović, odnosno od Sanje Vukmanović, vjenčane kume obitelji Sužnjević/Šajnović, inače voditeljice probacijskog ureda u Bjelovaru u razdoblju 2010. - 2015. godine.

U odgovoru navodi: "Kako u to vrijeme nitko iz te obitelji nije bio stranka Probacijskog ureda u Bjelovaru, odnosno nikakvi postupci prema njima nisu provođeni u smislu izvršavanja rada za opće dobro, zaštitnih nadzora ili izviješća sudovima".

Upite smo poslali i na sve institucije, a odgovore smo dobili nakon zaključenja emisije i to od Županijskog državnog odvjetništva iz Bjelovara te Ministarstva Pravosuđa.

U dopisu iz Županijskog državnog odvjetništva navode kako su zatražili analizu postupanja Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru. Dodaju i kako Krunoslav Kuzle, nije bio zaposlenik Policijske postaje Garešnica niti je ikada radio u bilo kojoj drugoj policijskoj postaji. Međutim, činjenicu da je Krunoslav Kuzle zaposlenik Općinskog državnog odvjetništva (stalna služba u Pakracu) nisu komentirali. O bliskom obiteljskom prijatelju, bivšem zamjeniku glavne državne odvjetnice u Bjelovaru, Ozrenu Korušecu, također nema spomena. Dodali su i kako Probacijski ured nije sastavni dio Županijskog državnog odvjetništva, već je isti samostalno tijelo, dok "šefica Probacijskog ureda koju navodite u Vašem upitu nikada nije bila zaposlenica Državnog odvjetništva".

Iz Ministarstva Pravosuđa dobili smo odgovor kako će zatražiti od Predsjednice Općinskog suda u Bjelovaru izviješće o postupanju suda u svim predmetima u kojima je stranka jedan ili oba bračna druga Sužnjević/Šajnović te potom ocijeniti radi li se u kojem od predmeta o odugovlačenju postupka. Dodaju i kako je Sanja Vukmanović, bivša voditeljica Probacijskog ureda Bjelovar, iz službe otišla na vlastiti zahtjev 2016. godine. Ali su unatoč tome obavili provjeru iz koje je vidljivo kako u vrijeme njezine službe nije bilo predmeta u radu probacijske službe s navedenim prezimenima.

Od ostalih kojima smo upite poslali, Ministarstva unutarnjih poslova te Javnobilježničke komore, još uvijek nismo dobili odgovore.

