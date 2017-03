Gost u Dnevniku Nove TV bio je Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda.

Može li se nakon odluke Ustavnog suda organizirati referendum?

To je hipotetsko pitanje, teško je na njega odgovoriti. Međutim, načelno govoreći, ukoliko bi se referendum organizirao na ovom pitanju o kojem je Ustavni sud odlučio, dakle u smislu zakonske zabrane prekida trudnoće, pretpostavka je da bi takav referendum bio zabranjen.

Teoretski, nakon ove odluke može li Hrvatski sabor donijeti zakon o zabrani pobačaja?

Teoretski može, ali ne vjerujem da bi Hrvatski sabor to učinio jer bi to bilo izravno suprotstavljanje odluci Ustavnog suda, a sve pravne i fizičke osobe dužne su poštivati odluku Ustavnog suda. To bi bilo protuustavno ponašanje, ne vjerujem da bi Sabor to učinio. Ako bi ipak to učinio Ustavni sud bi ponovo morao o tome odlučivati, bilo na prijedlog, bilo po službenoj dužnosti.

A može li netko odluku Ustavnog suda osporavati, primjerice pred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu?

Ovakvu odluku ne može nitko osporavati jer je ovo takozvana apstraktna kontrola zakona. Ono što se može osporavati su pojedinačne odluke sudova, pa i Ustavnog suda, ukoliko bi se u nekim slučajevima odlučivalo o prekidu trudnoće, dakle o pojedinačnim stvarima. Ali ovo rješenje koje je Ustavni sud danas donio ne može se oporavati.

I da razjasnimo, što u novom zakonu treba pisati, prema uputama Ustavnih sudaca? I dalje nema zabrane?

Tako je, ali zakonodavac mora u roku od dvije godine propisati preventivne i edukativne mjere koje će dovesti do toga da prekid trudnoće bude iznimka. Dakle, da se sve učini da žena ne dolazi u situaciju da mora prekidati trudnoću. Naravno, svatko od nas je protiv, ni Ustavni sud se ne zalaže za prekid trudnoće. Ali država treba učiniti sve da do toga ne dođe.

Što sve država može i treba učiniti?

Primjerice, naveli smo Saboru, koji je i sam ovlašten propisati sve mjere za koje smatra da su svrsishodne, od spolnoodgovornog ponašanja, kontracepcije, savjetodavnih centara, dostupnosti jaslica, radnim pravima trudnica i majki, pitanje troškova, edukativnih centara... Sve ono što Sabor smatra da će doprinijeti osnovnom cilju kojeg je Ustavni sud zadao, a to je da prekid trudnoće bude iznimka, Sabor može propisati.

Sami ste spomenuli edukaciju koja je do sada izostala, a vrlo je važna. Smatrate li da bi obvezu šire društvene kampanje o pobačaju doista trebalo i ozakoniti?



To je opet stvar procjene Sabora. Što se tiče centara i savjetovanja, negdje su oni obvezni, a negdje fakultativni. Mogu samo reći da je trend u svijetu da oni budu fakultativni, dakle da ne budu obavezni.

Jesmo li kao društvo sazreli da argumentirano razgovaramo o ovakvim temama bez političke ideologije?



Mislim da jesmo. I ova odluka Ustavnog suda koja je došla nakon 26 godina, pokazuje da se i ovako teški društveni prijepori mogu riješiti na jedan ustavnopravno prihvatljiv, uravnotežen i pravičan način. U našem radu nismo osjetili nikakve političke pritiske. Vjerujem da je hrvatsko društvo sazrelo da se o ovome može argumentirano raspravljati bez povišenih tenzija i da će Sabor u toj raspravi koja ga očekuje tako i postupiti.

Zašto se čekalo tih dugih 26 godina?

Razlozi su vjerojatno različiti. Moje je mišljenje da se ocijenilo da situacija u društvu nije bila sazrela za tako nešto, a možda nije bilo ni hrabrosti. Svojim kolegicama i kolegama na Sudu bih htio čestitati na tome što smo svi zajedno smogli snage da konačno ovo teško svjetonazorsko pitanje riješimo i mislim da smo donijeli pravičnu odluku.

Jedna duga priča je sada zatvorena, ali na sudu je i Obiteljski zakon, zar ne? Gdje smo tu?



Obiteljski zakon je kod Vlade, odnosno nadležnog ministarstva. Postoji više prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom, međutim Vlada je najavila da će ga mijenjati. Zadužili smo ministarstvo da nas obavijesti kad namjeravaju, u nekom primjerenom roku, mijenjati zakon. Mi ćemo ih sačekati, a ukoliko prođe taj primjereni rok, nastavit ćemo postupak s ocjenom ustavnosti tog zakona.

Kad će odluka o konverziji "švicarca"?

Mogu je najaviti negdje do početka ljeta ove godine.



