Dugoočekivani nacrt prijedloga novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji uskoro će biti završen i upućen u proceduru. O tome koliko će novi zakon stajati državni proračun i kakva je sudbina braniteljskog fonda reporter Nove TV Andrija Jarak razgovarao je s Miodragom Demom, umirovljenim brigadirom, koji je zajedno s predstavnicima svih braniteljskih udruga radio na izradi novog zakona.

Izrada ovog novog zakona trajala je osam mjeseci, bile su uključene sve braniteljske udruge. Gospodine Demo, vi ste na kraju dobili zadaću napraviti tu završnu, finalnu verziju. Koje su najvažnije promjene u odnosu na postojeći zakon?

Prvo bih se zahvalio Ministarstvu i ministru hrvatskih branitelja koji nam je ukazao povjerenje de možemo sudjelovati u završnoj fazi izrade nacrta zakona o pravima hrvatskih branitelja. Smjernice i točke ovoga zakona su vrlo jednostavne: treba sva prava vratiti, kao prvu točku dnevnog reda, u jedinstveno pravo o ostvarenjima prava hrvatskih branitelja.

To znači da sve dobivaju sa žiro računa jednog ministarstva?

Tako je, sve sa jednoga. I to je dobro, to se vraća na staro. Ono što je prijašnja vlast napravila nije bilo dobro. Ovo je sad dobro. Novina je sljedeća: da hrvatski branitelj koji ostvaruje pravo zbog svog umirovljenja ili svoje trajne invalidnosti, da sada mijenjamo odredbu točke zakona i ponovno se vraća da može raditi, s time da uredno plaća sve doprinose Republici Hrvatskoj. To je velika stvar, jer hrvatski branitelj treba biti uključen u društvo, bez obzira na ostvarena prava.

Koliko će koštati ove promjene u novom zakonu?

Mislim da je to negdje oko 170-180 milijuna kuna, to je više nego dosad, no mislim da je to tendencija koja se zaustavlja za trajno vrijeme, nakon poboljšanja položaja hrvatskih branitelja u idućem proračunu ta će tendencija bilježiti pad.

Ima li država taj novac?

Ima, naravno da ima, od 130 miljardi kuna koliko je proračun Republike Hrvatske, može se odvojiti 1,1 milijardu kuna za hrvatske branitelje.

Što je sa zahtjevom prosvjednika da zakon o braniteljima bude ustavni, zbog čega su bili 555 dana u Savskoj ulici? Hoće li biti zakon biti ustavni?

Pa, ja ne bih to, mislim da treba samo aktivirati Deklaraciju o Domovinskom ratu koja je usvojena u Saboru, i ja sam jednako građanin kao i ostali koji rade i privređuju te uplaćuju za moju mirovinu i moju invalidninu. I ja sam hrvatski građanin kojij je sudjelovao u Domovinskom ratu, prema tome, nije samo hrvatski branitelj branio Republiku Hrvatsku, nego ju je obranio hrvatski narod.

Čemu onda tako dugotrajan proces oko ovoga?

Gledajte, raznorazne politike su se upetljale oko ovoga, u to ne bih ulazio. Meni je da radim, da napravim dobro za hrvatske branitelje, kao što radimo već 16 godina u Gradu Zagrebu, gdje smo postigli jedan nadstandard, na što sam ponosan kao čovjek, sa svim svojim djelatnicima, timom ljudi koji pročešljavaju ovaj zakon, koji će biti po mjeri hrvatskoga branitelja i hrvatskoga čovjeka koji uplaćuje prirez i porez da bi oni mogli ostvarivati svoje invalidnine i mirovine.

Kakva je sudbina braniteljskog fonda? Braniteljske udruge kažu da traže 7 posto od eventualne prodaje dionica HEP-a. Međutim, Generalski zbor kaže da je to degutantno. Vaš komentar?

Gledajte, uvijek se treba sučiti s hrvatskim narodom i situacijom u kojoj se nalazi. Međutim, najprije treba promijeniti zakon. Sada je na snazi zakon koji je Jadranka Kosor promijenila za njenoga stolovanja u Ministarstvu hrvatskih branitelja, i po njemu može sedam posto javnih tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske ući u Fond hrvatskih branitelja pri njhovoj privatizaciji. Sada je taj zakon na snazi da može i ne mora.

Međutim, ako hoćemo dobro hrvatskim braniteljima, ako hoćemo sutra graditi domove po svim županijama, jer imate puno hrvatskih branitelja koji ostanu sami živjeti, pa da ih stavimo u dom, da pristojno dočekaju svoju smrt, treba to napraviti. Ja sam pristalica toga. Ali ulagati u takve i slične stvari, i zdravlje hrvatskih branitelja. I na kraju krajeva, i njihove statuse.

I samo za kraj: postoji preko tisuću udruga hrvatskih branitelja diljem Hrvatske, samo u Zagrebu ih je 98. Je li vrijeme da se taj broj smanji, da se napravi neka racionalizacija? Je li to previše?

Ja to govorim već desetak godina. Treba smanjiti broj udruga hrvatskih braniteljs. Dovoljno ih je pet na državnoj razini. Ostalo neka budu po županijama u koordinacijama. No, treba promijeniti zakon o udrugama. Trebamo biti iskrena, čista i dobra obraza prema hrvatskom narodu.

