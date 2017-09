Pjevač Marko Perković Thompson danas svjedoči u slučaju Fimi media na Županijskom sudu u Zagrebu.

Marko Perković Thompson kao svjedok na suđenju trebao se pojaviti početkom srpnja, no kako nije došao niti se ispričao, sutkinja Irena Kvaternik priprijetila je da će ga na iduće ročište 5. rujna privesti policija. Ipak, to nije bilo potrebno jer je Thompson odlučio sam doći, no od novinarskih pogleda i kamera pokušao se zaštititi rukama preko lica.

Tijek današnjeg suđenja pratite u nastavku:

Na početku svjedočenja sutkinja je upitala Thompsona je li primao naknadu da ne nastupa u predizbornoj kampanji 2007. godine i kakva je njegova veza sa Slavenom Milanovićem (župnikom u crkvi u koju je išao Ivo Sanader op. a.).



Thomspon je kazao kako je Slavena Milanovića poznavao i prije 2002. godine.



"Bio je župnik. Zamolio me jednom prilikom da dođem u carinu s njim podijeliti CD-ove, to je uobičajen poziv i razlog mog odlaska u carinu. Mladena Barišića nisam poznavao i ne znam jesam se sreo s njim", odgovorio je Thompson.



"Jeste u carinskoj upravi preuzeli novac? upitala je sutkinja.



"Nisam preuzeo novac od Barišića i ranije sam kazao to je izmišljotina i ne znam koji je motiv", kazao je Thompson.

Kad je riječ o kupovini stana, rekao je da je kupljen dijelom kreditom a dijelom sredstvima koja je imao.



"Zemljište sam kupio s partnerima, a ono je postalo i predmet porezne uprave. Nisu priznali moje objašnjenje što je iznenađujuće i čudno. Ja sam danas taj postupak poslao Europskom sudu za ljudska prava. Uvjeren sam da se radilo o velikoj hajci na mene. O detaljima ne mogu. Ja sam oštećen i pokraden", ustvrdio je pjevač.

Na pitanje Sanaderovog branitelja Čede Prodanovića je li s HDZ-om imao neki ugovor da ne pjeva u predizbornoj kampanji, Thompson je kazao da nije.



Međutim, kada ga je tužitelj upitao je li kontaktirao sa Sanaderom vezano uz nastupe u kampanji 2007. godine, pjevač je odgovorio:



"Da, Sanader me kontaktirao, pozvao u HDZ na razgovor. Pitao me bi li ja podržao koaliciju koja se tada pripremala: HSS, HSLS, HSP i HDZ. Rekao sam zašto ne podržati takvu koaliciju koja ima pravaške komponente koje sam podržao. Nije bilo naknade niti sam ja inzistirao niti mi ju je tko nudio osim što je Sanader pitao može li što napraviti za gradnju crkve u Čavoglavama. Sanader je rekao da će sudjelovati u tome i poslali su 50 tisuća kuna taj dan. Odnio sam to župniku."



Tužiteljstvo u slučaju Fimi medija tvrdi da je Thompson, prema ideji optuženog bivšeg premijera Ive Sanadera, dobivao novac iz crnog stranačkog fonda da se u vrijeme predizbornih skupova suzdrži od nastupa. HDZ je, prema nagađanjima koja su se mogla čuti na prvom suđenju, strahovao da Thompson ne nastupi za krajnje desni politički tabor i time HDZ-u odnese dio biračkog tijela.

Thompson je pak na sudu odbacio tvrdnje da je primio novac za nenastupanje, kao i da je gotovinu primio od bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića koji je posvjedočio da je Thompsonu na Sanaderov zahtjev isplatio nešto više od pola milijuna eura. "Nitko mi nije dao ni nudio novac. Za mene je bio šok kada sam čuo takvu izjavu gospodina Barišića", posvjedočio je Thompson koji je ipak priznao da je bio u carini, gdje je prema navodima obavljena primopredaja novca, ali samo kako bi se podružio s obožavateljima uoči "velikog maksimirskog koncerta".

Uz bivšeg premijera Sanadera i Barišića na optuženičkoj klupi u ovom je slučaju i HDZ kao prva stranka optužena za korupciju, vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak, nekadašnja HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević te bivši glasnogovornik Sanaderove Vlade i HDZ-a Ratko Maček. Svi su na početku ponovljenog suđenja koje je zatražio Vrhovni sud, za razliku od prvog postupka, odbacili optužbe za izvlačenje novca i punjenje "crnog stranačkog fonda" preko marketinške agencije Fimi media.