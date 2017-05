Mostov kandidat za splitsko-dalmatinskog župana Miro Bulj najavio je kako će mu, bude li izabran za župana, prvi potez biti rebalans županijskog proračuna, besplatni udžbenici i besplatan prijevoz učenicima osnovnih škola i studentima, samostalnost Domova zdravlja i ukidanje svih štetnih ugovora.

Svog je protukandidata Blaženka Bobana (HDZ) optužio da predstavljanjem projekata laže i obmanjuje javnost.

Bulj je upozorio da je njegova županija, iako najljepša i najveća u Hrvatskoj, zaboravljena od HDZ-ove vlasti, a pogotovo od onih "koji su ju vodili iz Zagreba". Kao glavne "krivce" spominje dosadašnjeg HDZ-ovo župana Zlatka Ževrnju i "elite koje su županijom upravljale na kriminalan način, zbog čega danas imamo Dalmatinsku zagoru u kojoj je 40 posto manje stanovnika nego prije 25 godina, prazni su nam otoci, dok mlade obitelji svakodnevno putuju".



Birači u nedjelju mogu izabrati promjenu - narodnog župana



"Želim poručiti da birači u nedjelju mogu izabrati promjenu, narodnog župana koji će im otvoriti vrata i koji će se boriti za svakog pojedinca od obespravljenog do intelektualca. Bit ću borac za svako dijete. Obećajem da će mi prvi potez biti rebalans proračuna, besplatni udžbenici i besplatan prijevoz učenicima osnovnih škola i studentima. Donijet ćemo odluku o samostalnosti Domova zdravlja, imat ćemo ih 13 samostalnih, a po ulasku u zgradu ću vidjeti koliko ima radnih mjesta i razriješiti one koji su kočili razvoj županije od upravnih vijeća, nadzornih odbora i revizija, pa sve do štetnih ugovora, natječaja za zapošljavanje i javnih nabava koji će biti ukinuti", poručio je.



Ocijenio je kako je županijska Lučka uprava HDZ-u služila kao "Fimi media, odnosno kao bankomat", te da je u zgradi županije "zapravo najveće zlo". Biračima je poručio kako je, ostanu li na vlasti isti ljudi, "bolje da nemamo županiju". Svoga protukandidata iz HDZ-a Blaženka Bobana prozvao je da nema hrabrosti s njim se sučeliti pred narodom zbog "suza heroja i radnika koji su ostali na cesti", pa mu je poručio da najavom i predstavljanjem infrastrukturnih projekata laže i obmanjuje javnost.



Uhljebljivanje jedini projekt HDZ-a



"Jedini projekt HDZ-a je uhljebljivanje svojih članova obitelji i podobnika dirigiranih od predsjednika gradskih podružnica", istaknuo je Bulj te ponovno Bobana pozvao na sučeljavanje oko svih, kako je kazao, lažnih projekata. "Narode, izaberite me, imat ćete narodnog župana, bit ću borac za Dalmaciju. Ako Zagreb ima proračun od osam milijardi kuna, imat će ga i Splitsko-dalmatinska županija. Neka oni iz Zagreba maknu svoje šape s Dalmacije. Neće centralizirati naš novac, već će on ostajati u svojoj županiji. (Hina)