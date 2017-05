Mostov Miro Bulj zajedno je s drugim dužnosnicima te stranke komentirao aktualna događanja na pressici održanoj na najpoznatijoj bračkoj plaži - Zlatnom ratu.

"Nalazimo se na najljepšoj plaži na svijetu, na Zlatnom Ratu. Tamo gdje je otišao u povijest župan Ževrnja, a sada imamo njegovog zamjenskog župana koji će odraditi sve zamjenske poslove koje je osmislio župan Ževrnja. Ja sam jedan od prvih koji je upozorio na kriminalnu koncesiju koja se trebala dati u ruke ljudima koji nemaju apsolutno nikakve volje pomoći lokalnoj samoupravi niti upravljati našim pomorskim dobrom u korist Splitsko-Dalmatinskoj županiji, Dalmaciji, lokalnoj samoupravi, nego isključivo sebi i svojima u džep. Danas imamo zamjenskog kandidata HDZ-a, gospodina Bobana koji je lutka na koncu istih tih interesnih skupina, i on o našem pomorskom dobru, o koncesijama, ne može utjecati. Ja svaki dan dobivam na desetine poziva, u cijelom priobalju, s otoka, cijele Dalmacije, Splitsko-Dalmatinske županije, upozorenja o ovome što se događalo na Zlatnom Ratu, gdje se radilo protiv interesa malog čovjeka, pojedinca i lokalne samouprave. Ono što ću napraviti: prvo, bit će dubinska analiza i ukidanje svih koncesija", ističe Bulj.

Bulj je komentirao i Bobanovu izjavu da on zapravo nije ničija lutka te da nema problema s tim što je on zamjenski župan.

"On je lutka na koncu i morati će raditi sve što mu kažu njegove drage vođe i svi ti koncesionari koji su opljačkali moju Dalmaciju. Vrijeme je da se dožive promjene. Narod ima priliku izaći na izbore i nakon 25 godina imamo priliku smijeniti one koji su uništili Dalmaciju. Srce Dalmacije, najljepši dio Hrvatske je Splitsko-Dalmatinska županija, i garantiram im prosperitet i garantiram im da ću biti borac za svakog čovjeka i svaku lokalnu samoupravu i neće se događati što se događa sa pomorskim dobrom da nas pljačkaju oni koji nas ne vole. Ovo je otimačina od običnog čovjeka. Doveli su nas na prosjački štap, naši mladi odlaze, a to zamjenski župan Boban ne može napraviti jer su prošla vremena kad je Solin bio centar i izvor moći i jednostavno ta županija koja je sad obiteljska jer su zaposlili sve sinove, zetove, jednostavno je to prošlost, to moraju shvatiti, a narod mora izaći jer oni ako ne mogu drugačije, oni će ukrasti", kaže Bulj.

Mostov saborski zastupnik Bulj komentirao je i pitanje saborske većine koju pokušava okupiti premijer Andrej Plenković.

"To ćete pitati Plenkovića, Most je tu sasvim jasan. Most je odmah nakon onoga cirkusa kad su pale sve maske jasno kazao da smo mi nakon svega što se događalo, da smo mi za raspuštanje Sabora. Most nema nikakav problem, Plenković je lagao narod, neka on opravda većinu", poručuje.

Odgovorio je i na pitanje je li Most homogen i postoji li mogućnost da neki zastupnici Mosta podrže Vladu.

"Most je čvrst, dokazao je i pokazao snagu. Bitniji nam je obraz i interesi naroda i nacionalni interesi nego osobni", poručio je Bulj.

Bulj nije posebno komentirao stvaranje SDP-ove Vlade u sjeni, kao niti je to Mostu odgovara ili ne. Ipak poručio je kome on u SPlitu neće dati podršku.

"U ovom trenutku Most je u koaliciji s narodom, ja pozivam sve da izađu na izbore, da glasaju, a ja naravno nikako ne mogu podržati one koji se rugaju s državom, a to je u ovom slučaju gospodin Opara", istaknuo je na kraju Bulj.