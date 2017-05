U osvit kampanje za drugi krug izbora donosimo konkretne podatke koliko je ljudi glasalo za vodeće kandidate u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, kao i kolika je stvarna razlika u broju glasova između njih i njihovih suparnika.

Jučer okončan prvi krug lokalnih izbora (jer u dobrom dijelu gradova i županija morat će se ići i u drugi krug) iznjedrio je i neka iznenađenja: kandidati kojima su ankete tijekom većeg dijela kampanje predviđale vodstvo, u zadnjih su tjedan dana pali, a uzdigli su se oni koji su već smatrani otpisanima.

Najbolji su primjer tomu četiri velika grada - Zagreb, Rijeka, Split i Osijek, ali i neki manji, no zanimljivi zbog specifičnog političkog okruženja i kandidata. Istražili smo stoga koliko je zapravo ljudi stvarno glasalo za pojedine istaknute kandidate u tim gradovima, u realnim brojkama, kao i kolika je razlika među njima te koliko je zapravo birača odlučivalo o sudbini svojih gradova (i sugrađana) tijekom iduće četiri godine.

1. Grad Zagreb

U Zagrebu, najvećem hrvatskom gradu, evidentiran je ukupno 692.141 glasač, a glasalo je njih 329.610, odnosno 47,62%.

Za Milana Bandića, koji je već niz mandata na čelu ovoga grada, ali i čiji je politički put obilježen raznim previranjima i brojnim optužnicama, glasalo je u prvom krugu lokalnih izbora 101.828 ljudi. Njegovoj oponentici Anki Mrak Taritaš povjerenje je dalo 80.765 birača. Razlika među njih dvoje iznosi 21.063 glasova pa im predstoji oštra bitka u idućih dva tjedna, do drugog kruga izbora, 4. lipnja.

Iako nisu prošli u drugi krug, usporedbe radi navodimo i koliko je ljudi glasalo za ostale kandidate: Sandri Švaljek glas je dao 63.131 birač, Bruni Esih njih 36.211, Dragi Prgometu tek 18.478, a Tomislavu Tomaševiću, čija je lista "Zagreb je naš" prošla u Gradsku skupštinu i predstavlja iznenađenje ovih izbora, povjerenje je dalo 12.996 birača.

Podsjetimo, na prošlim lokalnim izborima u prvom je krugu Milan Bandić osvojio 47,30% glasova, a njegov suparnik Ranko Ostojić 22,71%.

Anka Mrak Taritaš (Foto: Dnevnik.hr)

2. Grad Rijeka

U Rijeci je evidentiran ukupno 110.071 birač, a glasalo je njih 40.337 (36,65%).

SDP-ov Vojko Obersnel, također već niz godina na mjestu gradonačelnika, osvojio je ukupno 16.490 glasova, a njegov ljuti suparnik, bivši HDZ-ovac Hrvoje Burić 7123. Treći je bio Kristijan Staničić, koji je s 5627 glasova došao sasvim blizu Buriću.

Razlika između Obersnela i Burića u prvom je krugu 9367 glasova, što daje Obersnelu dobre temelje za borbu u drugom krugu.

Ovo nije njihov prvi okršaj - na prošlim izborima Obersnel je u prvom krugu dobio 48,06%, a Burić 16,09% glasova.

3. Grad Split

U Splitu su evidentirana 151.322 glasača, a glasalo je njih 68.838 (45,49%).

Kontroverzni Željko Kerum u prvom je krugu dobio 20.937 glasova, a njegov protukandidat Andro Krstulović Opara 17.975. Marijana Puljak pratila ih je s 14.143 glasa, ali nije skupila dovoljno da se plasira u drugi krug.

Razlika između Keruma i Krstulovića Opare iznosi samo 2962 glasa pa bi drugi krug lokalnih izbora u Splitu mogao biti i napetiji no prvi krug. U borbi između ove dvojice kandidata odlučit će izlaznost i vjernost birača, a u toj domeni obojica imaju dobre karte u rukama.

Na prošlim lokalnih izborima SDP-ov Ivo Baldasar je u prvom krugu osvojio 29,24%, Vjekoslav Ivanišević 21,72%, a Željko Kerum 18,51% glasova.

Andro Krstulović Opara (Foto: Dnevnik.hr)

4. Grad Osijek

U Osijeku je evidentirano 91.348 birača, a glasalo je njih 37.128 (40,64%).

Iako su ankete davale veliku prednost aktualnom gradonačelniku Ivanu Vrkiću te mu predviđale mogućnost pobjede u prvom krugu, Vrkić će ipak u drugi krug, gdje će se ogledati s HDZ-ovom Ivanom Šojat.

Vrkić je u prvom krugu dobio 13.764 glasa, a Šojat 6379; razlika među njima je 7385 glasova, što Vrkiću daje razloga za optimizam u drugom krugu, posebno kad se uzme u obzir izlaznost.

Na prošlim lokalnim izborima u prvom krugu Krešimir Bubalo osvojio je 36,18%, a Ivan Vrkić 27,87% glasova.

5. Grad Metković

U Metkoviću je evidentiran 13.681 birač, a glasala su 8942 (65,36%).

U gradu za koji su se prvi rezultati čekali do kasno u noć, da bi potom došlo do velikog obrata, Mostova kandidatkinja Katarina Ujdur dobila je 3629 glasova, a kandidat HDZ-a i HSLS-a Dalibor Milan 3447. Razlika među njima je samo 182 glasa pa će se oboje kandidata u kampanji za drugi krug morati posebno potruditi da ostvare prednost.

Na prošlim lokalnim izborima u prvom krugu pobijedio je Božo Petrov (45,78%), a drugi je bio Stipo Gabrić (30,37%).

6. Grad Knin

U Kninu je evidentirano 12.675 glasača, a glasaalo ih je 6197 (48,89%).

Za iznenađenje u "kraljevskom gradu" pobrinuo se Marko Jelić (kandidat grupe birača), koji je osvojio 3016 glasova, dok mu je iza leđa ostala HDZ-ova Josipa Rimac, kojoj su svoj glas dala 2443 birača. Jeliću je tek malo nedostajalo da do pobjede dođe već u prvom krugu - skupio je 48,66 posto glasova.

Na prošlim lokalnim izborima u prvom krugu Rimac je osvojila 44,72%, a Dario Šimić 26,90% glasova.

7. Grad Karlovac

U Karlovcu je evidantirano 48.265 birača, a glasala su njih 21.383 (44,30%).

Iako je Karlovac baza predsjednika Živog zida Ivana Vilibora Sinčića, koji je donedavno bilo najpopularniji političar iz te stranke, on se nije uspio plasirati u drugi krug, iako je do samog kraja vodio mrtvu utrku s Davorom Petračićem (kandidatom grupe birača). Petračić je na koncu osvojio 4393 glasa, a Sinčić 4234, što znači da mu je druga pozicija "pobjegla" za tek 159 glasova. Najviše je glasova osvojio Damir Mandić (HDZ-HSLS) - 9069, pa će on s Petračićem u drugi krug.

Na prošlim lokalnim izborima u prvom krugu Damir Jelić je dobio 48,95%, a Josip Benčić 35,22%.