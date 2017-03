Jedna od mjera demografske obnove za koju se zalaže aktualna Vlada jest i subvencioniranje stanova za mlade. Nakon javne rasprave konačno je zakon dobio svoje obrise i uskoro će pred Vladu. Država prve 4 godine planira plaćati pola rate kredita, a Dnevnik Nove TV otkriva i najvišu cijenu kvadrata.

Nakon gotovo pola desetljeća u podstanarstvu, Dinko Ljoljo iz Metkovića volio bi do vlastitog stana. Idealnu priliku ovaj inženjer strojarstva vidi u mogućnosti da mu država prve 4 godine plaća pola rate stambenog kredita. "Mislim da je to dosta dobra mjera, budući da puno ljudi u tom početnom periodu to znači jer je tad i poslovno najveći razvoj, tako da vjerojatno ću se prijaviti", kaže Ljoljo.

Prijedlog zakona o subvencioniranju stambenih kredita prošao je javnu raspravu. Ministarstvo graditeljstva svoju prvotnu ideju prilagodilo je prijedlozima struke i građana. "Mogu najaviti kao jednu od boljih stvari da smo prihvatili sugestiju da se sufinancira i izgradnja obiteljske kuće, ne samo kupnja! To znači da ako vlasnik donese vlasnički list, građevinsku dozvolu i nekakav troškovnik, da ćemo mi sufinancirati i gradnju kuće, a ne samo kupnju kuće", kaže Lovro Kuščević, ministar graditeljstva (HDZ).

Kod stanova se mijenja maksimalna dopuštena cijena po kvadratu. Planiranih 1900 eura po četvornom metru drastično je srezano. "Mi smo sad stavili granicu da je maksimalna cijena 1500 eura po metru kvadratnom. Zbog čega? Dobili smo informacije s terena od tvrtki koje se bave prometom nekretnina, banaka i slično, da su zbog ovog kredita počele rasti cijene stanova", kazao je Kuščević.

Dio stručnjaka zato smatra da je sada pravo vrijeme za kupnju prve nekretnine. "Zato što se stvarno može dogoditi da u sedmom, osmom, devetom mjesecu kad poticaji budu raspisani više neće biti stanova na tržištu, odnosno ako budu da će biti skuplji nego što su danas", veli Boro Vujović iz udruženja poslovanja nekretninama pri HGK.

Kao protumjeru, ministar Kuščević s bankama je dogovorio da za vrijeme državne subvencije kamata ne bude veća od 3,75 posto. Stan i dalje ne smije biti skuplji od 100 tisuća eura. "Zakon kreće idući tjedan ministarstvima na mišljenja i tad će se naći u Vladinoj proceduri. Čvrsto sam uvjeren da ćemo ispoštovati ove rokove i da ćemo s konkretnom provedbom zakona ići u srpnju ove godine", kaže Kuščević.

Uz plaćanje polovice mjesečne rate prve četiri godine, država mlađima od 45 nudi produljenje subvencije od dvije godine za svako dijete rođeno u tom razdoblju. Godinu dana duže sufinancirat će i one čiji članovi obitelji imaju invaliditet veći od 50 posto.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr