Kiša u Hrvatskoj i dalje stvara probleme pa je tako, doznajemo, jutros najkritičnije u Ogulinu gdje su zatvorene neke prometnice a voda u samom gradu ulazi u podrume.

Od Javne vatrogasne postrojbe u Ogulinu doznajemo kako je zbog obilnih kiša voda na području grada u podizanju, a građani zovu zbog sve više intervencija. Voda ulazi u podrume stambenih i poslovnih objekata u gradu. Također, zatvorene su neke lokalne prometnice.

HAK je izvijestio kako je u Ogulinu zbog vode na kolniku zatvorena Stara cesta - kod Frankopanske kule. Opet je zatvorena i cesta koja i u subotu zbog obilnih kiša nije bila prohodna Novi Vinodolski-Bribir u blizini supermarketa (zbog vode na kolniku, obilazak je: ŽC5062 Bribir-Selce).

Nije prohodna niti DC47 u mjestu Uštica kod Jasenovca zbog pada stabla na kolnik dok je DC3 kod mjesta Otrehovica zatvorena zbog urušenog zida. Zbog odrona i dalje su djelomično prohodne ceste u mjestu Palit na Rabu.

Prema prognozi, današnji bi dan ipak trebao biti nešto mirniji kad je kiša u pitanju nego jučerašnji kada su velike oborine izazvale brojne probleme osobito na području Kvarnera. Najviše oborina očekuje se na području Istre, Kvarnera i Gorskog Kotara, no za razliku od subote kada je DHMZ izdao crveni alarm danas je upozorenje narančasto što znači da je opasnost manja.

Očekuje se smirivanje vremena

Prema prognozi meteorologa Nove TV Darija brzoje, u središnjoj Hrvatskoj koju je sinoć također pogodilo nevrijeme s tučnom, danas će doći do postupnog smirivanje vremena

a poslijepodne će kiša prestati. Temperatura će biti između 16 i 20 stupnjeva, ali će navečer biti osjetno svježije.

No, oborine stižu na istok zemlje od sredine dana, s tim da se ovdje uglavnom ne očekuje tako jaka kiša kao na zapadu. Lokalno naravno može biti i pokojeg jačeg pljuska. Bit će dosta toplije nego u središnjim krajevima, većinom od 24 do 26 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne će biti mirnije, manje kiše, no ne isključuje se mogućnost za još pokoji pljusak. Temperatura će biti oko 20 stupnjeva, a u gorju između 14 i 17.

U Dalmaciji bi moglo biti obilnije kiše, moguće i na zadraskom području, ali tijekom dana i južnije. Puhat će umjereno i jako jugo, poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak. Temperatura će biti uglavnom od 23 do 26 stupnjeva.