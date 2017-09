Nad većim dijelom zemlje nadvili su se kišoviti oblaci, a za Istru, Kvarner i Gorski kotar Meteoalarm je izdao crveno upozorenje zbog mogućnosti obilnih kiša i bujičnih poplava.

Nad Hrvatskom će se danas i narednih nekoliko dana zadržavati ciklona s frontalnim sustavima zbog čega će biti dosta oblaka i kiše. Na jugu i istoku zemlje još danas će biti sunčana vremena, dok će na zapadu biti oblačno s kišom ili pljuskovima. U gorju i na sjevernom Jadranu kiša može biti i obilnija, zbog čega je i Državni hidrometeorološki zavod izdao crveno upozorenje za Istru, Kvarner i Gorski kotar. Moguće su obilne kiše i bujična poplava.

Istamet javlja kako se na dijelu Kvarnera već dogodio potop. Od ponoći najviše kiše zabilježile su meteorološke postaje u Crikvenici (169 mm), Selcu (129 mm) te Poratu na otoku Krku (94 mm). U samom gradu Krku palo je od 72 do 74 mm, dok je na Cresu izmjereno 50 mm. Sličan sustav koji se razvio ranije u noći Medulinu i Labinu donio je 38 mm.

Početkom ovog tjedna obilne kiše izazvale su poplave na zadarskom području.

Osim toga bit će i vjetrovito - u Dalmaciji u početku umjereno jugo, prema kraju dana jako, a ponegdje i vrlo jako. Temperature na kopnu bit će od 12 do 15, dok će na Jadranu biti između 17 i 22 stupnja.



Kišni oblaci će se u nedjelju proširiti i na istok zemlje, dakle nedjelja će posvuda biti tmurna i kišna, ponegdje će pasti i veće količine kiše. Osim toga obilne kiše može biti i u noći na utorak, uz sve to od utorka hladnije: maksimalna temperatura ispod 20 stupnjeva, a minimalna - tek desetak.



I na Jadranu će idući dani proći u znaku oblaka i kiše ili pljuskova. U nedjelju posvuda može biti i obilnijih oborina, a u noći na utorak se veće količine kiše očekuju uglavnom na sjevernom dijelu.



Poboljšanje vremenskih uvjeta i prestanak kiše može se očekivati tek od sredine idućeg tjedna, odnosno u srijedu. No, temperature će već od utorka biti niže pa će mnogi razmišljati, ako to već nisu učinili, o uključivanju grijanja. Tako će jutarnje vrijednosti temperature u gorju biti tek par stupnjeva iznad nule dok će, primjerice, u Zagrebu biti ispod deset stupnjeva. Na Jadranu će i dalje biti relativno toplo s jutarnjim temperaturama oko 15 stupnjeva. Dnevne temperature na kopnu će biti od 15 do 18 stupnjeva, a diljem Jadrana od 17 do 20 stupnjeva.