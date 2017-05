Nastavljen štrajk u Zvečevu koji je započeo u ponedjeljak zbog neisplate plaća za ožujak trećini radnika. Uprava tvrdi da je osigurala novac i da će im plaće uskoro biti isplaćene.

Plaće za trećinu radnika Zvečeva još uvijek nisu isplaćene, pa se štrajk u toj požeškoj tvornici nastavlja.

U ponedjeljak poslije podne iz Zvečeva je priopćeno da je novac za plaće osiguran, no do ovog trenutka on radnicima nije isplaćen.

Svi zaposlenici Zvečeva stupili su u štrajk u ponedjeljak nakon što 69 radnika nije dobilo plaće za ožujak. Nju je primilo 212 radnika, a iz Uprave tvrtke priopćili su da traže rješenje i da su sigurni kako će im plaće biti isplaćene do kraja tjedna.

Zvečevo je u neprekidnoj blokadi od 5. travnja i za razliku od ostalih Agrokorovih dobavljača kojima su računu blokirani također u to vrijeme, Zvečevo iz nje nije uspjelo izaći.

"Zvečevo se našlo u financijskim poteškoćama uslijed kojih mu objektivno prijeti financijski slom. Stoga je pokrenut proces ubrzanog financijskog i operativnog restrukturiranja, a Uprava čini sve da omogući normalno poslovanje", poručila je Uprava priopćenjem u ponedjeljak.