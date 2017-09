Ivana Petrović, urednica vanjske politike Nove TV, smatra da Hrvatska ima mali manevarski prostor, s obzirom da je istupila iz arbitraže.

"Hrvatska, s obzirom da je istupila iz arbitraže, ima vrlo mali manevarski prostor koji se svodi na bilateralne razgovore sa Slovenijom, odnosno razgovori između premijera Andreja Plenkovića i Mire Cerara", smatra Ivana Petrović, urednica vanjske politike Nove TV.

Petrović je u Dnevniku Nove TV rekla kako je uvjerena da se u bilateralnim razgovorima problem ribara može riješiti kroz SOPS, sporazum o prekograničnoj suradnji. "To je rekao i sam Cerar u srpnju u razgovoru za Novu TV pokazavši jako dobru volju. Pritom je rekao da Hrvatskoj i Sloveniji nitko ne zabranjuje da taj SOPS nadograđuju i proširuju i da ga na neki način mijenjaju", rekla je Petrović.

Dobra plaftorma za daljnje bilateralne razgovore o razgraničenju mogla bi biti i granica na rijeci Dragoinji. "Arbitražni sud, naime, nije utvrdio granicu na rijeci Dragonji, nego je samo preporučio dvjema zemljama kako bi tu granicu mogle definirati, odnosno ne preporučuju da se aktualna situacija zapečati kao stalna situacija i da se prati tijek rijeke Dragonje", smatra Petrovič.

Najveći je problem, dodaje, Savudrijska vala i to zato što su arbitražnom odlukom Slovenci dobili puno veći komad teritorija nego što je to predviđeno sporazumom Račan-Drnnovšek. Riječ je o sporazumu kojeg Hrvatski sabor nikad nije ratificirao, dok je za sloveniju do kraja bio glavna platforma za razgraničenje na moru.

Petrović ne smatra da Europska komisija Sloveniju tretira privilegirano u odnosu na Hrvatsku, unatoč njihovom stavu da se odluka o arbitraži mora provesti.

Zašto EK zagovara primjenu arbitraže

"Europsku komisiju zanima samo jedno, a to je kako će se ovaj spor i eventualna neimplementacija arbitražnog sporazuma odraziti na buduće postupke širenja EU. Njih uopće ne zanima supstanca arbitraže, što stoji u presudi, je li ona dobra ili loša, je li pravedna ili nepravedna. Oni samo žele da se ona implementira kako danas, sutra ne bi imali nekih problema u, prije svega, utvrđivanju granice između Srbije i Kosova. Dovoljno dobro poznajem njihovu optiku i to je jedina pozicija iz koje oni to sve skupa traže", kaže Petrović.

Napominje da je problem Hrvatske što u svim arbitražnim sporovima koje vodi radi kardinalnu grešku. "Prvo definira politički stav pa onda unutar njega pokušava utrpati međunarodno pravo, što je često puta traženje kvadrata kruga. Slovenija radi obratno, najprije prouči međunarodno pravo pa po njemu formira svoj politički stav, što je logično jer međunarodno pravo je u svojoj srži imperfektno", zaključuje Petrović.