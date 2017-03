U Bruxellesu je počeo dvodnevni summit Europske unije na kojem sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Jedna od tema je i stanje na Zapadnom Balkanu s obzirom na to da je situacija sve napetija.

Očekuje se da će Bruxelles još jednom potvrditi europsku perspektivu za zemlje regije, te istaknuti važnost reformi i dobrosusjedskih odnosa.

Situaciju u Bruxelesu prati reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Politička kriza u Makedoniji i Bosni i Hercegovini iz dana u dan se produbljuje. Hoće li zaključci Europskog vijeća ponudit neka konkretna rješenja?

''Zaključci Europskog vijeća sigurno neće ponuditi konkretna rješenja. Sjetimo se samo početka Domovinskog rata u Hrvatskoj 1991. godine kada su svaki čas pljuštali, da se tako izrazim, neki zaključci, ali konkretnih rješenja nije bilo dok se u krvavi proces nije uključila i Amerika. Bojim se da će i sada biti tako, oni će sutra zaključiti da nedosmisleno, nedvojbeno podržavaju europsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana i ništa više od toga. I ta izjava, ta fraza, nama dobro poznata, dolazi u trenutku kada u Makedoniji vrije, kada se očito taj velikoalbanski revizionizam koristi kao politički instrument u drmanju te zemlje koja najduže čeka na datum početka pregovora.

Kada je zemlja praktički na rubu građanskog rata i doista se ne pretjeruje kada se o tome na taj način govori, u Bosni i Hercegovini u kojoj tenzije rastu, rastu i u Republici Srpskoj, tu je Kosovo, tu je Sandžak, jedna potencijalna bombica koja je vrlo opasna, ali koju nitko ne spominje. U tom trenutku dolazi zaključak kako oni podupiru nedvosmisleno europsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana.

Inače ovo je prvi summit na kojem je Zapadni Balkan kao takav tema nakon onog zagrebačkog summita 2000.

Mogherine je nedavno bila u zemljama Zapadnog Balkana. I rekla je kako se boji da je Zapadni Balkan postao šahovska ploča za obračun velikih sila. Ona vjerojatno, ne znam u kojem svijetu živi, jer Zapadni Balkan je to već odavno postao.

Dobro je rečeno, dok ste šutjeli i sjedili na ušima i politički zapuštali taj prostor, događa se sada što se događa. Ali u tom prostoru dok su Zapad i Europa šutjeli niste na njega obraćali pažnju, Rusija i Tuska su itekako sustavno gradile svoje pozicije. I provodili svoje interese. I zbog toga Europsko vijeće očito ne želi imenovati koje su to izvanjske zemlje koje utječu na krizu na Zapadnom Balkanu.

To nisu samo Amerika i Rusija, tu je i Turska, tu je i Njemačka, tu je i Velika Britanija'', izvijestila je Ivana Petrović.



Donald Tusk je dobio povjerenje za još jedan mandat na čelu Europskog vijeća. Žestoko protiv bila je predsjednica poljske vlade kojoj je i sam Tusk bio na čelu. Zbog čega?

''Ti razlozi su posve iracionalni. Tusk je dobio potporu s 27 glasova za i jednim protiv. Protiv je bila poljska premijerna, inače ultrakonzervativka za koju kolege poljski novinari kažu da je pijunska gospodina Kačinskog koji sjedi u poljskom parlamnetu kao običan zastupnik ali kompletno upravlja njezinim političkim stavovima.

Ona tvrdi da Tusk radi protiv poljskih interesa, čak su ga prozvali da je kriv, moralno odgovoran, što je strašno govoriti, za pad poljskog zrakoplova 2010. godine kada je poginuo cijeli poljski državni vrh. Smatraju da je on stao na stranu oporbe za vrijeme parlamentarne krize i da je time doprinjeo blokadi parlamenta.

Poljska je pod istragom Europske komisije zato jer je radila neke zakonske promjene koje nisu u skladu s pravnom stečevinom Unije, a koje dovode u pitanje neovisnost pravosuđa. Dosta se čuju floskule koje su nama jako poznate, a to je recimo briselski potrčko, radi protiv nacionalnih interesa... Donald Tusk je bio vrlo uspješan premijer, manje je uspješan kao predsjednik Europskog vijeća, ali on nije tu da zastupa poljske interese, on je tu da zastupa interese svih zemalja članica. Prema tome riječ je o jednoj čistoj, a nama tako dobro poznatoj političkoj ezoteriji. Inače Poljska se sada prijetila da će blokirati do petka ujutro zaključke Europskog vijeća koji će biti vezani uz migrante'', izvijestila je Petrović.

