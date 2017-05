U Zagrebu je okupljanje u 10 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana, a onda će se Ilicom krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. U Splitu je okupljanje ispred Gospe od zdravlja.

U Zagrebu, i prvi put u Splitu, danas se održava nacionalni Hod za život. Pod geslom "Za život, obitelj i Hrvatsku", hodat će se i za svu nerođenu djecu sa sindromom Down. Najavljeno je to u Županji, gdje je akciju podržala i Slavica Kadić, majka malenog Adama koji je ujedinio Hrvatsku u trenutku kada ga je svećenik umalo odbio pričestiti s ostalom djecom.

Organizatorice Hoda za život poručile su da svako dijete ima pravo na život te da se protive prekidima trudnoće zbog genetskih poremećaja.

"Ono što mi u Hrvatskoj ne želimo, upravo je stvaranje neke čiste rase, jer nijedan čovjek, bez obzira na poremećaj ili na bolest koju možemo dobiti tijekom svoga života, bilo u majčinoj utrobi, bilo u mladosti, u starosti, nije manje vrijedan", rekla je jučer Kristina Bakula, koordinatorica Hoda za život.

U Zagrebu je okupljanje u 10 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana, a onda će se Ilicom krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. U Splitu je okupljanje ispred Gospe od zdravlja. "Hod za život" je hod građana u znak potpore nerođenom djetetu, njegovoj majci i obitelji kako bi se skrenula pozornost na poštivanje svakoga ljudskog života – od začeća do prirodne smrti.

Trasa zagrebačkog Hoda za život (Foto: Dnevnik.hr)

Pravo na život temeljno je ljudsko pravo i preduvjet svakoga drugog ljudskog i građanskog prava, bez obzira na spol, rasu, financijske uvjete i dr., navode organizatori.

Posebna regulacija prometa

Cilj inicijative "Hod za život" je zaštita života, obitelji i obiteljskih vrijednosti, promicanje demografskog napretka i razvitka Republike Hrvatske.

Tijekom održavanja manifestacije i kretanja povorke od Trga dr. Franje Tuđmana do Trga bana Josipa Jelačića, u subotu će tim dijelom grada u potpunosti biti zatvoren promet, a na prilaznim pravcima promet će biti otežan, izvijestila je policija na svojim internetskim stranicama.

Povorka pješaka krenut će u 11 sati s Trga dr. Franje Tuđmana, kretat će se Ilicom te bi na središnji zagrebački trg trebala doći oko podneva, gdje se program nastavlja do 16 sati, kažu u policiji.

Građanima, putnicima i vozačima policija savjetuje da tijekom manifestacije izbjegavaju odlazak prema centru grada kao i prometnice kojima će se kretati velika kolona pješaka.

Prije i za vrijeme prolaska kolone pješaka, promet će tim ulicama biti u potpunosti zatvoren, dok će na prilaznim pravcima otežan. Tramvajski promet će od 10:45 sati do 12 sati biti obustavljen Ilicom preko Trga bana Jelačića do Draškovićeve te Frankopanskom i Savskom ulicom do Vodnikove i odvijat će se obilazno.

Zagrebačka policija je na svojim stranicama objavila obilazne pravce za vrijeme zabrane prometa (Hina/D.B.)