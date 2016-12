Na posljednoj sjednici Vlade u ovoj godini trebao bi se naći i plan gospodarenja otpadom. Rok za njegovo donošenje istječe za tri dana.

Dobrovićev plan donosi veliki zaokret u odnosu na Zmajlovićev, a njime u potpunosti nisu zadovoljni ni u HDZ-u. No vremena za nove izmjene više nema jer Hrvatskoj prijeti sankcija Europske komisije.

Umesto manje, u Hrvatskoj je otpada sve više. U jednoj godini proizvedemo 386 kilograma otpada po stanovniku. S novim planom gospodarenja najmanje što bi trebali odvajati jest staklo, papir, metal i plastiku.

Poseban problem je biorazgradivi otpad. Njega ima najviše, a najmanje se odvaja. Zadani cilj bio je svesti ga do kraja ove godine na 378 tisuća i 88 tona, no još lani bačeno je 828 tisuća i 564 tone. Dakle, cilj nije ispunjen.

"Građani će imati mogućnosti kod kuće kompostirati ako to žele", rekao je ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović. Zbog toga bi trebali imati manje račune, no to ovisi o planu gospodarenja otpadom koji donosi Dobrović. Mnogo je nezadovoljnih, uključujući i njegovog prethodnika.

"Ovaj plan je rezultat kompromisa, rekao bih trulih kompromisa između HDZ-a i Mosta koji nas zapravo ne vodi nikamo", kazao je na to bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.

Zmajlović je od Dobrovića tražio obećanje da plan neće dobiti niti jednu kritiku Europske komisije. "Ukoliko zaista kritike dođu, tražim od njega da da neopozivu ostavku", dodao je Zmajlović.

Zmajlovićeva strategija predviđala je 13 centara za gospodarenje otpadom. Dobrović naglasak stavlja na izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica i kompostana. Prije nekoliko dana je rekao da na svemu užurbano radi.

"Pripremaju se već pozivi za financiranje i to iz sredstava Operativni program konkurentnost i kohezija, konkretno za reciklažna dvorišta, koji bi mogao ići već početkom 2017. godine. Pri kraju prve polovice godine će ići i sortirnice", odgovorio je Dobrović.

Neće ići tako jednostavno upozoravaju župani. Oni su pripremili projekte po dosadašnjem planu. Uložili novac i osigurali dozvole. A Dobrović očekuje prenamjenu planiranih centara uz izgradnju novih pogona.

"To podrazumijeva vraćanje unazad, izradu kompletno nove dokumentacije, novih studija utjecaja na okoliš, izradu nove strategije i zatim ulazak u neku novu priču", pojasnio je Goran Pauk, predsjednik Hrvatske zajednice županija.

Primjer koliko to može trajati je, kaže, samo lokacijska dozvola. Za centar za gospodarenje otpadom u njegovoj Šibensko-kninskoj županiji....

"Trajalo je desetak godina, još uvijek traje i ne znam hoće li biti završeno do 2018. godine u roku. Bit će jako knap", napomenuo je Pauk.

Toliko vremena Hrvatska nema jer do 2018. godine mora zatvoriti sva odlagališta. U protivnom ćemo plaćati penale.

