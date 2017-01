Svakoga dana raste broj oboljelih od gripe. Ove godine zaraza je uzela maha. Najveći broj oboljelih je na splitskom području, gdje su i potvrđena dva smrtna slučaja.

''Trenutno imamo 33 hospitalizirana bolesnika. Znači, gripa i dalje ne jenjava. Naš prijem i dalje ima povećan broj bolesnika koji dolaze'', rekao je Dominko Carev, infektolog KBC-a Split.

Zbog straha od širenja zaraze zabranjene su posjete. Isto su učinile i druge bolnice diljem zemlje. Kao i dječja bolnica na zagrebačkom Srebrnjaku.

Malena Karli teško podnosi bolest. Gripu je dobila početkom tjedna, a jučer je završila u bolnici.

''Za sad joj je stanje dosta loše. Prvo je počelo sa gripom, a nakon toga smo dobili bronhitis i nakon toga je bronhitis prešao u upalu pluća'', rekla je Marija Garašić Dvojković, Karlina mama.

''Još imam jednu curicu i jednog dečkića. I curica ima otprilike iste simptome, ali za sad su procijenjeni da je na granici između bolnice i doma pa smo ih ipak poslali doma budući da je bolnica pune gripe i upale pluća'', dodaje Marija.

Gripa će se širiti i među školskom djecom, jer od ponedjeljaka stotine njih ponovno sjeda u školske klupe.

''Oni jednostavno moraju ići u školu, čistiti dišne puteve, uzimati puno vitamina, biti na svježem zraku'', kazala je željka Vlašić Lončarić, pedijatrica Dječje bolnice Srebrnjak. Jer čarobnog recepta - nema.

Vrhunac gripe se tek očekuje

Najviše je hospitaliziranih, otkako je gripa počela, u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti.

Dr. Ilija Kuzman iz Klinke kaže da zabranjivanje posjeta nije model koji je dao učinkovite rezultate. ''Mi ne zabranjujemo posjete već desetak godina, jer je većina naših bolesnika već inficirana. Virus influence se ne može izbjeći. On je posvuda prisutan. Ako se ljudi ne druže ovdje, druže se negdje drugdje. Nisu zatvorene ni škole, ni školske priredbe kao što je to nekad bilo. Posjeti se mogu zabraniti u jedinicama intenzivne skrbi ako tamo ima imunokomprimitirajućih bolesnika'', rekao je dr. Kuzman.

Dodaje da bolesnike s gripom u Klinici hospitaliziraju već mjesec dana. ''Sada smo negdje na vrhuncu epidemije. Dnevno dolazi desetak bolesnika koji leže osam do 12 dana. To znači da u ovom trenutku imamo 100 od naših 230 postelja'', kaže dr. Kuzman.

Mogućnost zaraze je, kaže, teško smanjiti na minimum. ''Preporuča se cijepljenje Za sada je to prilično kasno. Ne smijemo zanemariti provjetravanja prostorija, izlazak na svježi zrak, higijenu ruku. No, virus influence se ne može izbjeći. Vjerojatno ćemo u iduća dva tjedna, upravo zbog početka škole i povratka sugrađana sa zimskog odmora imati vrhunac te epidemije koji će se polako gasiti do kraja veljače'', rekao je dr. Kuzman.

Kada se hitno javiti u bolnicu?