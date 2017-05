Gost Dnevnika Nove TV bio je izvanredni povjerenik Vlade za Agrokor Ante Ramljak kojem je to bio prvi veliki televizijski intervju.

Vaših 30 dana je završilo... Mislite li da ćete završiti kao pukovnik ili kao pokojnik?

"Kao običan čovjek koji će raditi svoj posao i dalje".

Zašto vam je to trebalo?

"Imajući nekakve informacije otprije o sistemskom riziku koji je ova kompanija napravila, nije teško bilo doći do zaključka da je cijela država ugrožena - ekonomski ugrožena".

Koliko ste vi znali prije, dok ta bomba nije skoro eksplodirala, da je stanje ozbiljno?

"Ja mogu reći da sam znao da će stanje biti ozbiljno sigurno jedno godinu dana ranije. Moji kontakti koji su bili s tom grupacijom su bili preko Morgan Stanley banke s kojom sam ja radio i bio lokalni partner. I već onda su neke analize pokazivale da ovakvo zaduženje neće dugo trajati".

A hrvatska poslovna zajednica je isto otprilike znala da je sve pred pucanjem?

"Pa bilo je puno glasina, da. Ali nitko se nije javno usuđuvao s tim izaći".

Osim politike, koja očito ništa nije znala....

"Politika i političari nisu znali sigurno do Nove godine ili nešto malo prije Nove godine, ali već tada se počelo na neki način i u njihovim razmišljanjima pojavljivati ta sumnja da kompanija neće imati mogućnosti se sama održati u situaciji kakva je bila".

Koliko je točno da je tada premijer Andrej Plenković nagovarao Ivicu Todorića da napusti tvrtku i da država preuzme upravljanje i da zapravo uđemo u ovo što se sada događa?

"Prema nekim mojim informacijama mislim da je bilo nekih sastanaka između njih dvojice, mislim da je i sam premijer to potvrdio. Rezultat tih sastanaka je ovaj zakon o kojem ja ne mogu ništa reći nego da bi bez njega sigurno stvar završila u jednoj kaotičnoj situaciji. koja ne bi bila ugodna za nikog od nas".

Grubo rečeno, koliko bi radnih mjesta bilo izgubljeno da je Agrokor otišao u stečaj?

"Samo krenimo od jedne brojke - unutar Agrokorovih dobavljača je zaposleno oko 150.000 ljudi. Na to dodajte još 30.000 ljudi koji u Hrvatskoj rade unutar Agrokora, to je 180.000 ljudi. Mi smo išli s jednom računicom koja je vrlo konzervativna da će oko 30 posto ljudi ostati bez posla odmah - ako se otvori stečaj bez kontrole. To je oko 50 - 60 tisuća ljudi. To bi bio sumrak, to je spirala koja nema kraj".

Vaši su revizori našli dodatnih 6 milijardi kuna dugova u Agrokoru. Gdje su ih našli? Je li to sve ili će biti još tih dugova?

"Što se tiče obveza, tj. dugova i kredita, na pasivnoj strani bilance Agrokora, mislim da će ova brojka biti vrlo blizu stvarnoj brojci. Mislim da ona neće mnogo varirati".

Koliko u konačnici?

"Kad kažem neće puno varirati onda kažem - milijardu kuna gore, milijardu kuna dolje. To zvuči stvarno previše, ali na ovakvoj cifri to je i ne tako puno. Tako da mislim da ona neće varirati više od milijardu kuna".

A gdje se taj novac uzimao? Za što? Jeste li uspjeli locirati za što su se te milijarde kuna uzimale i trošile? Je li bivša Uprava izvlačila novac?

"Bit će zanimljivo vidjeti, onog trena kad mi završimo analizu i čišćenje imovine, tj. aktivne strane bilance. Tada će se moći vidjeti i reći neke stvari, je li Uprava izvlačila novac ili nije. Za sada, kad imate samo kredite, obveznu stranu bilance onda vi vidite da su oni pokušavali frizirati bilancu ne prikazujući sve obveze koje ta grupa ima na sebi".

Ali ne isključujete mogućnost da je bilo izvlačenja novca na strani imovine?

"Ne isključujem, da".

Na osnovu friziranih financijskih izvješća ljudi iz Agrokora su išli zaduživati se van?

"Da".

To je kazneno djelo. Vi kad odete u London ili New York i na lažnom financijskom izvješću se zadužujete... To je kazneno djelo.

"To će suci odlučiti, ali... Ima naznaka".

U tom slučaju, budući da je lex Agrokor donesen kao zakon, uslijedit će tužbe. I tužbe će ići prema Agrokoru, a Agrokor je praktički u državnim rukama. Indirektno, Republika Hrvatska je ta koja će biti izložena tim tužbama.

"Mislim da je pravilo da svi kreditori, kad se nađu u ovakvoj situaciji, kad ne mogu naplaćivati svoje dugove, onda tužbe šalju na sve adrese. Uključujući i Agrokor i državu i bivšeg vlasnika i Uprave, itd. itd. Sud će odlučiti tko u ovom slučaju mora naplatiti štetu".

A to ste vi. Država je donijela zakon lex Agrokor, vi ste sad čovjek koji kontrolira stanje u Agrokoru u ime države. Znači li to da je vrlo vjerojatno da će tužbe iz New Yorka ili Londona biti upućene prema Vladi?

"Ne, ja mislim da ne. Mislim da će tužbe biti upućene prema Agrokoru, a hoće li onda indirektno prema državi... To će biti otvoreno pitanje".

Ali Agrokor zapravo ne postoji...

"Agrokor postoji, Agrokor je trgovačko društvo. Koje još postoji i posluje još uvijek i sve članice Agrokora posluju prema Zakonu o trgovačkim društvima".

Vi ste sigurni da neće biti tužbi protiv RH?

"Ne. Ja ne mogu reći da neće biti tužbi prema RH, ali je pitanje hoće li odgovornost biti presuđena da RH mora platiti te dugove".

Što se tiče dobavljača, neki se bune, neki su zapravo nakon što je izbila afera uopće prestali dostavljati robu u Konzum. Kakvo je sad stanje s dostavom robe u Konzum?

"Ukratko samo da pokušam objasniti što je to sistemski rizik i ono što mi u ovom trenutku pokušavamo postići. Znači, mi smo živjeli jedno vrijeme, 25 godina, dogovorne ekonomije. Kad kažem dogovorne ekonomije..."

Netko je to dozvolio.

"Netko je to dozvolio, slažem se. Ta dogovorna ekonomija je značila da je jedan čovjek odlučivao tko će moći plasirati proizvode kroz njegove dućane i tko neće moći plasirati. Oni koji su bili njemu bliži ti su plasirali svoj kompletan asortiman robe, pa čak i one koja nije bila baš i najprofitabilnija. Danas je situacija, i ja vjerujem da će to tako u budućnosti biti, ona se danas mijenja. Mi je danas mijenjamo".

Kako? Plaća li se roba dobavljačima danas u roku od 60 dana?

"Ta roba se plaća u dogovorenim rokovima. Mi imamo situaciju kad neki od dobavljača, koji imaju vrlo kvalitetne brendove i bez kojih ne možete u dućanima jer onda značajno pada promet, traže i avans na plaćanje. I mi jednostavno, da ne bi izgubili toliki promet, moramo i takve stvari raditi. Mislim da će to vrijeme proći onog trena kada ljudi vide da mi ipak plaćamo sve svoje obveze sad u ovom trenutku u zadanim rokovima. Cilj je da Konzum prije svega, a onda i sve ostale kompanije u sustavu, Tisak i sve operativne kompanije, plaćaju svoje obveze unutar 60 dana, što je zakonski rok".

