13 i pol sati trebalo je našoj ekipi da vlakom stigne od Osijeka do Šibenika. Na put su krenuli jučer u 18.15 minuta, a stigli jutros oko 7.30 sati.

Na svom putu stali su na 64 željezničke postaje, promijenili četiri vlaka i presjedali tri puta - u Vinkovcima, Dugom Selu i Perkoviću. Ukupno su prevalili 620 kilometara.

U nastavku pročitajte kako je izgledalo beskrajno putovanje.

Nakon što su iz Osijeka krenuli u 18.15 sati, ekipa Nove TV – reporter Ivan Forjan i snimatelj Hrvoje Banović prvo si put predsjedati morali već u Vinkovcima gdje su stigli u 18.57 minuta.

"Putovanje lakše prođe u dobrom društvu"

Unatoč dugotrajnom putovanju, kondukter Tomislav kaže kako zainteresiranih za vožnju zasad ima.

"Bilo je već par karata. Obzirom da je tek počela sezona, za dalje ćemo vidjeti“, kaže Tomislav.

Marija Tikvić iz Vinkovaca kaže kako ovakvo putovanje puno lakše prođe u dobrom društvu.

"Ja sam jednom putovala tako, malo je bilo naporno, ali vidiš Hrvatske... Trebaš imati samo dobro društvo i nije ništa teško", kaže Marija.

Ekipa Nove TV po planu je stigla u Vinkovce te se uputila za Zagreb otkud su vožnju nastavili u ugodnom, klimatiziranom vagonu.

„Iz starog, selimo u novi niskopodni vlak HŽ-a. Opremljen je utičnicama za mobitele i nadzornim kamerama. Od Vinkovaca do Dugog sela vozi nas strojovođa Jure Perić. Manje bi se, kaže, putovalo do mora, da su tračnice u boljem stanju“, kaže reporter Nove TV Ivan Forjan.

Vlak može potegnuti i 160, ali...

Strojovođa Jure Perić tako ističe da vlak može potegnuti i 160, ali je „autocesta loša“.

Tijekom putovanja ekipa Nove TV u vlaku je susrela Stevena iz Londona.

"Definitivno ima boljih željeznica. Udobno je, ali nema utičnica, tako da mi se mobitel odmah ugasio. Pogled je mnogo bolji, jer Hrvatska je puno ljepša zemlja krajolik je prekrasan", kaže Steven Wilmore iz Londona.

Još jedno presjedanje u Perkoviću, i nakon pola dana provedenog u vlaku, stižemo na odredište.

Nakon 13,5 sati puta, ekipa Nove TV napokon je umorna, ali zadovoljna stigla u Šibenik.

"Put se definitivno isplatilo. Kupali smo se danas ovdje cijeli dan, malo jesmo umorni, ali to se izbrisalo s prvim skokom u more. Inače, imao sam vremena malo računati, pa vam mogu reći da biste ovaj put od Osijeka do Šibenika prošli za 6 sati automobilom, ali biste na to potrošili 700-800 kuna. Putovanje vlakom traje puno duže, dakle 13,5 sati, ali je puno jeftinije, karta stoji 240 kuna. Ova akcija HŽ-a traje sve do 30.8., tako da svi vi koji želite, do tada možete iskoristiti ove akcijske cijene“, javio se u Dnevniku Nove TV Ivan Forjan.

Kako je proteklo putovanje pogledajte u videoprilogu.

