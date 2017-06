Dvadeset i tri sata do mora! Toliko traje prekooceansko putovanje zrakoplovom do Australije, ali i najdulja vožnja vlakom od Osijeka do Šibenika.

Iako se putovanje Hrvatskim željeznicama promovira kao bezbrižno, bez gužvi i po povoljnim cijenama, putnike očekuje tri presjedanja, pa je bolje da tijekom duge vožnje budu budni, jer u Zagrebu, Perkoviću i Oštarijama moraju sjesti u drugi vlak.

Na željezničku avanturu uputila se i ekipa Nove TV. Naš reporter Ivan Forjan i snimatelj Hrvoje Banović, u Osijeku su se ukrcali u 18:15, a njihov put ipak bi trebao trajati nešto kraće.

Forjan se javio u Dnevnik Nove TV iz Vinkovaca gdje je vlak tada stajao na stanici, nakon čega je krenuo prema Dugom Selu. "Ukrcali smo se u novi, lijepi vlak Hrvatskih željeznica. On je klimatiziran tako da putnici mogu uživati u putovanju. Nama će do Šibenika trebati najmanje 13 i pol sati, a do tamo ćemo proći 64 stanice. Razgovarao sam malo s putnicima, njima se uglavnom sviđa ova ideja da mogu po akcijskim cijenama otići na more i proći ovaj put od Osijeka do Šibenika. Za to moraju izdvojiti 240 kuna", rekao je Forjan koji se uživo javio u Dnevnik Nove TV.

