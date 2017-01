Predsjednica Republike u srijedu se pohvalila na Facebooku da slavi dvogodišnjicu pobjede na izborima. Tada je, s više od milijun i sto tisuća glasova, pobijedila Ivu Josipovića. Analizirali smo što je od tada do danas napravila.

Kolinda Grabar Kitarović građanima je obećala bolji život, bez podjela.



''Dosta je bilo mojih i njegovih, vaših i naših, svi ste vi moji...'', govorila je nakon pobjede, a istu večer posjetila je branitelje u šatoru. I obećala doći nakon prisege. Obećanje braniteljima je ispunila. No ono da će se preseliti u rezidenciju u Visokoj - nije.

Na Pantovčaku je promijenila tepihe, uklonila Titovu bistu i otvorila vrata građanima.

Od početka mandata do danas, kažu nam u njezinu Uredu, ugostila je 36 predsjednika država te 61 put putovala u inozemstvo u službene, radne posjete te konferencije i sastanke na visokoj razini.



''Ono što mi se čini da jako dobro Predsjednica razumije i svake pohvale zaslužuje za to - ona vidi da se suverenost države ne može čuvati ako se zatvorite u sebe nego ako vodite jednu aktivnu vanjsku politiku. Ona to pokušava činiti i čini, ali je često puta nekoordinirana s Vladom'', kaže politički analitičar Tihomir Cipek.

U Ameriku je putovala u više navrata. Susrela se s Hillary Clinton, govorila pred Ujedinjenim narodima. Njemačku kancelarku susrela je prije kritike zbog izbjegličke krize. Kao vrhovna zapovjedica obišla je hrvatske vojnike u Afganistanu. U Vatikanu posjetila Papu. Ugostila ju je i kraljica Elizabeta II. .

Za prvo službeno putovanje odabrala je Bosnu i Hercegovinu, a potom je posjetila još četiri puta. S Aleksandrom Vučićem potpisala deklaraciju o unapređenju odnosa. ''I od toga nije bilo ništa'', kaže Cipek.

Bila je domaćin izvanrednog summita na kojem je sudjelovao i Joe Biden. ''Hrvatsku je dobro predstavila i predstavlja i u Hrvatskoj i na međunarodnoj sceni. Može ovako nastaviti, a posebno ono što me impresionira to je zato što je žena'', kaže Dubravka Šuica (HDZ).

SDP joj zamjera stranačku pristranost

U dvije godine dva puta je uručivala mandat za sastav vlade. Prvo Tihomiru Oreškoviću. Pa Andreju Plenkoviću. SDP joj zamjera stranačku pristranost. ''Predsjednica je sve učinila u svom radu da dovede HDZ na vlast i da ih održi na vlasti. Znamo kakve su žestoke bile kritike Milanovićevoj vladi, a HDZ-ove dvije koje su tu sada, nismo čuli takvih kritika'', kaže Joško Klisović (SDP).

Mandat su joj pratili i problemi. Donacijama novca od izborne promidžbe i izbjegavanjem poreza bavilo se i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Bila je tu i afera s pomilovanjima, kao i višetjedna igra živaca s Oreškovićem oko smjene šefa SOA-e. Gafova je bilo još.

''Afera čokoladica. Ili ovako organizirani put kojem smo svjedočili u SAD'', nabraja Joško Klisović.

Nekoliko puta privremeno je selila ured - u Split, Pulu, Vukovar, Varaždin, Čakovec. Upisala je doktorski studij, lovila ribu, ličila stan, lijepila pločice, vozila se u kombajnu i pjevala...

