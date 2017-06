Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier je ostavku napisao, ali je nije htio objaviti prije povratka iz New Yorka gdje je sudjelovao u raspravi Vijeća sigurnosti UN-a o izvještaju predsjednika Haškog suda Carmela Agiusa. Kad se u četvrtak vratio u Hrvatsku obavio je još jedan razgovor s premijerom Plenkovićem i zatim je ostavku povukao.

Sve više članova napušta HNS, ogorčenih što je njihova stranka odlučila ući u Vladu Andreja Plenkovića. Koalicija s HDZ-om izazvala je toliku pomutnju u HNS-u da se stranka nalazi na rubu potpunog raskola. U HDZ-u je, međutim, sasvim druga slika. Nitko nije zaprijetio odlaskom, nitko čak nije niti javno kritizirao savez s narodnjacima. Iz toga se moglo iščitati da HDZ-ovci nemaju ništa protiv svojih novih koalicijskih partnera. Doduše, početkom tjedna bilo je naznaka da će i u HDZ-u biti drame, ali je premijer Plenković uspio to, barem zasad, sanirati, piše Novi List.

Kap prelila čašu

Naime, kako se neslužbeno doznaje, Davor Ivo Stier je u ponedjeljak, prije nego što je otputovao u SAD, kuvertirao ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova, kao i na dužnost političkog tajnika HDZ-a. Razlog je bila Plenkovićeva izražena namjera da HNS uvede u Vladu, što je bila kap koja je prelila čašu Stierovog nezadovoljstva premijerovim političkim potezima. On je napisao ostavku, ali je nije htio objaviti prije povratka iz New Yorka gdje je sudjelovao u raspravi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o izvještaju predsjednika Haškog suda Carmela Agiusa. Navodno je Plenković u međuvremenu već donio odluku da Stiera na mjestu ministra zamijeni Marija Pejčinović Burić, državna tajnica u resoru vanjskih poslova. No, kad se Stier u četvrtak vratio u Hrvatsku obavio je još jedan razgovor s premijerom i nakon njega je povukao ostavku.

Inače, kako doznajemo, plan mu je bio da ubuduće bude samo saborski zastupnik parlamentarne većine. Dakle, previranja u HDZ-u su izbjegnuta, ali pitanje je je li Stier trajno prelomio da želi ostati u Vladi s HNS-om ili je samo odgodio svoj odlazak.

Da između njega i Plenkovića opet nešto nije u redu moglo se zaključiti i u nedjelju navečer, kad se već znalo za HDZ-ovu ponudu HNS-u. Plenković u sjedištu HDZ-a, nakon objave rezultata drugog kruga lokalnih izbora, držao pobjednički govor i iza njega su se poredali prisutni stranački prvaci. Ali, Stier, iako je bio u istoj prostoriji, nije htio stati iza Plenkovića, poslušao ga je s distance.

Žao mu Mosta

Tri tjedna ranije Stier je demonstrirao svoje neslaganje s premijerovim postupkom prema Mostu.

"Gradio sam koaliciju HDZ-a i Mosta i doista mi je žao da nije uspjela. Mi smo imali raspravu na Predsjedništvu HDZ-a i, naravno, kao u svakoj demokratskoj stranci, postoji pluralnost različitih viđenja. Iznio sam svoje viđenje, smatrao sam da bi u takvoj situaciji najpoštenije bilo ići na nove izbore. Napravio se jedan zaključak koji je, rekao bih, kompromisan, da se pokuša vidjeti prvo što se tiče te nove većine u Saboru, a onda i drugi element, spremnost HDZ-a da se ide i na parlamentarne izbore. To je bio zaključak. Mislim da se ne treba toga bojati", izjavio je Stier 16. svibnja u Bruxellesu i tako potvrdio da je s Plenkovićem u raskoraku, o čemu se nagađalo i na osnovu činjenice da je Stier bojkotirao kampanju za lokalne izbore, nigdje se nije pojavljivao.

Premijer Plenković je njegovu izjavu vrlo loše primio i nije to krio. Javno je Stieru poručio da je – politički oportunist. "Mogu i ja biti oportunist i reći, slično što je rekao Davor, ajmo mi brzo na nove parlamentarne izbore s drugim krugom lokalnih izbora, pa ćemo dobiti jedan, dva, tri mandata više. To je oportunistička logika. Moja je logika puno veća, ja sam premijer odgovoran za funkcioniranje države", uzvratio je predsjednik Vlade Stieru. Nazvao ga je tom prilikom prijateljom, ali jasno je bilo da tu prijateljstva više nema.

Iskustvo EP-a

Njih su dvojica odlično surađivali u Europskom parlamentu. Kad je Tomislav Karamarko prošle godine inicirao glasovanje o nepovjerenju premijeru Tihomiru Oreškoviću, HDZ-ovi europarlamentarci, uključujući Plenkovića i Stiera, otvorenim su pismo pozvali zastupnike HDZ-a u Saboru da se tome suprotstave. Svi su oni ignorirali taj apel i srušili su Oreškovićevu vladu. No, nakon što se Karamarko povukao, HDZ se u cijelosti svrstao uz Plenkovića, kojem je tijekom kampanje za unutarstranačke izbore upravo Stier bio glasnogovornik. Stoga nije iznenađenje bilo kad je Plenković za ministra vanjskih poslova odabrao Stiera. Miro Kovač je prije nekoliko mjeseci izjavio da je on želio ostati ministar, ali da mu je Plenković priznao da ima obveze prema Stieru. No, dok su u Bruxellesu usklađeno funkcionirali, Plenković i Stier to ne mogu prenijeti u domaću politiku. Možda i zato i što se svjetonazorski ne poklapaju. Stier je uvjereni konzervativac, a Plenković zapravo nema nekih čvršćih političkih uvjerenja, osim što se načelno izjašnjava za europski mainstream.