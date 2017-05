"Za stanje u državi je odgovoran isključivo HDZ sa svojim partnerom Mostom", istaknula je na presici Anka Mrak-Taritaš.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić danas je zajedno s Ankom Mrak-Taritaš uoči drugog kruga lokalnih izbora održao konferenciju za novinare u zagrebačkoj Peščenici.

"Potpuno sam uvjeren u uspjeh u Zagrebu, Rijeci i Osijeku", poručio je Bernardić. Nakon što je prvo kazao da se Mirando Mrsić, koji je javno kritizirao njegovo vođenje SDP-a, sam izbacio uz stranke, a potom je rekao da nije izbačen, Bernardić je sada na novinarski upit da to prokomentira dometnuo tek: "Rekao sam to već jasno, jasno sam rekao, za mene je to završena priča".

Na pitanje ostaje li HNS definitivno uz SDP, Mrak-Taritaš je ogovorila: "Ne znam koliko puta trebam ponoviti, za stanje u državi je odgovoran isključivo HDZ sa svojim partnerom Mostom. HNS ostaje uz SDP, SDP ostaje uz HNS, kako nas i vidite".

Davor Bernardić i Anka Mrak-Taritaš (Foto: Slavko Midzor/PIXSELL)

"Pozivam sve da izađu na izbore, građani će biti ti koji će birati promjene. Ovo je ekipa za promjene", kazala je Mrak-Taritaš. "Situacija u Zagrebu je jasna, želimo brži i jeftiniji grad. Imamo najbolju kandidatkinju i najbolji tim koji će provesti promjene i pozivam sve da izađu na izbore", dodao je Bernardić.

"SDP je formirao savjete i računa na ljude koji su se dokazali i krenut će vrlo brzo u vraćanje potpore građana", rekao je i dodao: "Pozivamo Vladu da raspiše izbore jer samo svaki dan slušamo spinove, sad je HSS, pa HNS, pa je netko drugi i traje svaki dan blamaža u kojoj vladajući pokušavaju skupiti trgovačku većinum, oni pokušavaju skupiti koju rukicu u Saboru".

"Na izborima ćemo pobjediti, na sljedećim parlamentarnim izborima će SDP pobjediti sa svojim partnerima. Građani neće treći put gledati isti loš film", naveo je Bernardić.