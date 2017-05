Kandidat HDZ-a za splitsko-dalmatinskog župana Blaženko Boban predstavio je u srijedu projekte za razvoj IT sektora u toj županiji. Obećao je da će od iduće akademske godine županija individualno sufinancirati studente koji upišu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FRSB), dok će u bivšoj zgradi Varteksa otvoriti IT inkubator.

Boban je na konferenciji za novinare rekao kako se radi o sektoru budućnosti, u kojemu u svijetu nedostaje veliki broj ljudi, a prednost je što ulaganja nisu velika i što mladi, obrazovani čovjek može raditi na bilo kojem mjestu jer je dovoljno uključiti računalo.



Županija će, najavio je, u sinergiji sa IT tvrtkama i Sveučilištem pozvati lokalne zajednice da se uključe u program kako bi već za četiri godine mogli reći da među županijama zauzimaju jedno od liderskih mjesta u IT sektoru. To će, pak, omogućiti ostanak mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njihov razvoj i komunikaciju sa cijelim svijetom.



"Prema informacijama FESB-a, postoji problem kako privući mlade da studiraju IT tehnologije, zbog čega ih i nedostaje na tržištu, pa ćemo dodatnim mjerama u vidu individualnih stipendija pomagati studentima da upišu upravo taj studij", poručio je Blaženko Boban.



Što se tiče IT inkubatora, on će biti u zgradi Varteksa, koja je dobivena od države na korištenje, a nalazi se u Splitu 3, nedaleko sveučilišnog kampusa. IT inkubator će biti otvoren svima, okupljat će mlade ljude, dodatno ih besplatno educirati i tako pružati mogućnost da se kroz koju godinu otisnu na tržište rada, rekao je Boban.

Dekan FESB-a Sven Gotovac rekao je kako na tom fakultetu imaju problema s privlačenjem mladih iako godinama rade na tome da mladi što više upisuju njihove studije.

"Problem je i što tvrtke ne mogu naći stručnjake i zato je odlična stvar što se u sve to uključila lokalna i javna uprava. To je sada sve povezano i radi se o pravom projektu", poručio je Gotovac. Dodao i je da uskoro na tom fakultetu kreće Data centar vrijedan 800 milijuna kuna. (Hina)