Prema neanonimnim dojavama građana izborno jutro do 11.00 sati uglavnom prolazi s manjim brojem nepravilnosti, poručili su iz GONG-a.

Ponovno zabrinjava nedovoljna educiranost i neprofesionalnost pojedinih biračkih odbora koji biračima uručuju samo neke glasačke listiće iako moraju biraču ponuditi listiće za sve razine vlasti (najmanje četiri). Pojedini birački odbori i na ovim izborima predstavljaju "slabu kariku" izbora za što su suodgovorna i izborna povjerenstva koja su bila dužna educirati biračke odbore.



GONG apelira na biračke odbore da poštuju izborni proces te da daju točne upute biračima o načinu glasanja kako bi tajnim glasanjem mogli izabrati svoje predstavnike i čelnike izvršne vlasti na svim razinama. Birački odbori moraju se strogo držati propisa, procedura i uputa Državnog izbornog povjerenstva te se ne smiju upuštati u kaznena djela poput, primjerice, glasanja umjesto drugih osoba.



Birači svoje biračko mjesto mogu provjeriti u Registru birača. Ukoliko im je istekla osobna iskaznica mogu glasati uz potvrdu koju mogu dobiti u najbližem uredu za opću upravu. Ponavljamo da osobe lišene poslovne sposobnosti također imaju biračko pravo o čemu njihovi skrbnici ili okolina ponekad nije dovoljno informirana.



GONG posebno ističe da fotografiranje bilo svog, bilo tuđeg glasačkog listića nije u skladu s pravilima izbornog postupka jer može ugroziti tajnost glasanja i može biti podloga za kupovinu glasova što je kazneno djelo.



GONG apelira na poslodavce da svojim zaposlenicima omoguće glasanje.

Najbrojnije prijave odnose se na kršenje izborne šutnje od strane stranačkih i nezavisnih kandidata i to uglavnom na društvenim mrežama, slanjem SMS-ova i postavljanjem plakata.



GONG poziva kandidate da se suzdrže od nedopuštenih metoda pritiska na birače te promidžbenih aktivnosti, uključujući i promidžbu na društvenim mrežama, danas do 19 sati do kada traje izborna šutnja. Ujedno, od medija i novinara se očekuje poštivanje visokih profesionalnih standarda prilikom izvještavanja.