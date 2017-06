Član Predsjedništva HNS-a Andro Vlahušić rekao je u srijedu da je HNS bio protiv ulaska u Vladu bez saznanja kako će se Hrvatska mijenjati i koja je platforma te ustvrdio da HDZ-u nije bilo do promjena nego do "devet ruku".

"Točne su informacije da su se na Predsjedništvu tražile informacije o manjinskoj vladi, tražile su se informacije koje govore o tome da će se HDZ mijenjati, tražile su se informacije o ploči u Jasenovcu, o Pavi Barišiću... To su bili elementi za koje smo smatrali da HDZ treba pokazati da se mijenja. Nije bilo pitanje da li se ulaskom HNS-a u koaliciju mi mijenjamo, nego mijenja li se HDZ", rekao je Andro Vlahušić u razgovoru za N1 te dodao kako nikome od njih nije prihvatljivo biti u Vladi gdje je u Jasenovcu ploča sa "Za dom spremni".

Na pitanje koja je jamstva dojučerašnji predsjednik stranke Ivan Vrdoljak dobio od premijera Andreja Plenkovića ili HDZ-a, Vlahušić je rekao da je to bila jedna od tema, ali da nije našao odgovor zašto bi "digao ruku".

"Mi smo govorili o svojim stavovima, o svojim vrijednostima. Tražili smo pitanje što ćemo reći doma svojim obiteljima. Zašto sam digao ruku nakon što su mi onemogućili da se kandidiram? Ja to moram odgovoriti svojoj obitelji. Nisam našao odgovor na to. Ni bilo koji drugi razlog zašto bih digao ruku. Svi smo tražili što to HDZ mora reći, pozvati ne samo HNS, nego sve stranke i javnosti reći 'mi se mijenjamo'. Društvo nije dobro, Hrvatska je po bilo kojem parametrima neuspješno društvo", rekao je član Predsjedništva i bivši dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić, koji se nije mogao kandidirati na lokalnim izborima jer je pravomoćno osuđen u 'aferi Šipan'.

Vlahušić je kazao da je Vrdoljak svoje stavove branio istim argumentima koje je iznosio u javnosti, "želimo da se Hrvatska mijenja, da ako uđemo u Vladu - HDZ će se promijeniti, društvo će biti bolje... Mi u to nismo vjerovali, a to se i napravilo u krivo vrijeme", ocijenio je Vlahušić.

"Tajming je u politici puno toga. Pregovori s HDZ-om su bili intenzivni prošli tjedan, a mi smo na Predsjedništvu prije toga rekli da nema nacionalnih tema za vrijeme lokalnih izbora. Anka Mrak Taritaš nije gradonačelnica Zagreba, Predrag Štromar nije varaždinski župan, izgubili smo Dubrovnik samo jer smo poslali poruku hrvatskoj javnosti, poruku koja je bila u svim medijima - da smo već u koaliciji s HDZ-om. Jučer je uoči Predsjedništva bilo uvjerenje da ćemo samo dići ruku", ustvrdio je.

"Na stolu bilo svo blago ovog svijeta"

Ponovio je kako je ponuda HDZ-a bila golema i kazao da su mogli dobiti sve što su htjeli. "Jako velika. Sinoć se to mjerilo ne u tisućama, nego tisućama puta više. Mogli smo dobiti sve što smo htjeli. To je bila klasična politička trgovina", rekao je govoreći o ponudi premijera Plenkovića. Ustvrdio je da bi oni "na sve pristali", a da je HNS jasno pokazao da politika nije čista trgovina.

Po njegovim riječima, "na stolu je bilo svo blago ovog svijeta".

"Da budemo potpuno jasni, njima je trebalo devet ruku, njima ne treba promjena. HDZ ne smatra da se on mora mijenjati, nego da njima treba pripadati. Oni kad ne mogu, onda idu kupovati. Vidjeli smo što su u Vukovaru napravili, u Dubrovniku donijeli zakon... Njima su trebale samo naše ruke i ništa drugo", izjavio je Vlahušić. Smatra da je Vrdoljak podnio ostavku jer je HNS odlučio sačuvati svoj svjetonazor.

Nakon višesatne sjednice Predsjedništva HNS-a, predsjednik stranke Ivan Vrdoljak u utorak je navečer objavio da HNS neće ući u hrvatsku Vladu te da on podnosi ostavku na sve političke funkcije.

"Većina u Predsjedništvu odlučila je da nam trgovina neće biti bitnija od obraza. Vrijednosti su ispred pozicija", ustvrdio je Vlahušić. (Hina)