Andrej Plenković, predsjednik Vlade, održao je sastanak sa stožerom Civilne zaštite u Zadru, nakon čega je obećao pomoć države. Najavio je da će župan Zadarske županije vjerojatno proglasiti elementarnu nepogodu.

"Vlada će sa svoje strane maksimalno pomoći. Očekujemo procjene šteta, pa će nakon toga će vjerojatno župan proglasiti elementarnu nepogodu za Zadarsku županiju s obzirom na količinu oborina i štete koja je nastala", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade, nakon što je u Zadru s nekolicinom ministara sudjelovao na sastanku stožera Civilne zaštite, na kojem se raspravljalo o stanju i štetama koje su prouzročile velike oborine.

Plenković je poručio građanima Zadra da obavezno prokuhaju vodu prije korištenja. "Važno je da građani prokuhaju vodu, s obzirom da je došlo do miješanja oborinskih voda i da je pročistač također poplavljen. Molimo sve radi javnog zdravstva i sigurnosti da ljudi prije nego što piju vodu dobro prokuhaju", poručio je Plenković.

S Plenkovićem su u Zadru i ministri obrane Damir Krstičević, unutarnjih poslova Davor Božinović te zdravstva Milan Kujundžić.

Stigli su i pripadnici HV-a koji su donijeli crpke s izrazito velikim kapacitetom kojima će pomoći ispumpavati vodu iz najugroženijih prostora.

Gradonačelnik Dukić: Preporuka građanima je da budu strpljivi

"Najprije ćemo vidjeti procjenu štete, nakon čega će se svi resori angažirati u svom segmentu. Uvijek postoji način da se financijskim sredstvima pomogne, a vidjet ćemo i oko osiguravajućih društava jer je došlo do poplavljenja mnogih postrojenja, konkretno u bolnici. Tu smo da pomognemo, zato smo i došli. To se očekuje od države i država će to odraditi", poručio je Plenković.

Zadarski gradonačelnik Branko Dukić rekao je da će štetu utvrđivati za dan,dva. "Kad popišemo sve što je uništeno znat ćemo reći kolika je šteta. Ono što je sad vidljivo je da su štete velike. Teško mi je u ovom trenutku procjenjivati kolike će biti jer za to nisam obaviješten u potpunosti“, rekao je Dukić.

Velike oborine više se ne očekuju i Dukić kaže da će grad normalno funkcionirati. U Zadar dolaze i vatrogasne jedinice iz ostalih županija pa će u gradu imati pedesetak crpki. "Preporuka građanima je da budu strpljivi. Službe radu i nema panike", rekao je Dukić, dodajući da su službe dobro reagirale.

Bujica u Ninu nosi sve pred sobom, pukla i brana

Župan Zadarske Županije, Božidar Longin, spomenuo je više mjesta koja su stradala od nevremena. „U Ninu je lako loša situacija jer bujica nosi sve pred sobom. Čak je i pukla brana na Jarugi, tako da nije bajno“, rekao je Longin, dodajući kako ne očekuju više tako nagle padaline kakve su bile tijekom jutra, kada je u sat i pol palo gotovo 160 milimetara kiše, a da je dosadašnji rekord bio 110 milimetara.

"Zaista se nije moglo reagirati. A pojedini dijelovi su ostali blokirani jer su ljudi izlazili van iako smo ujutro odmah apelirali da na prometnice ne ide onaj tko ne mora. Bilo je dosta situacija kad su vatrogasci strojevi iz pojedinih općina spašavali ljude doslovno od bujica", rekao je Longin, koji je potvrdio da planira proglasiti stanje elementarne nepogode, nakon što se popišu štete.

Na pitanje može li šteta iznositi nekoliko desetaka milijuna kuna, Longin je odgovorio potvrdno. "Jutros sam u nekoliko navrata bio u bolnici, tamo su velike štete. Veselili smo se svi da ćemo se za koji dan useliti u novu polikliniku koju smo tako dugo čekali, ali sad je stanje takvo kakvo je. Prizemlje joj je u potpunosti poplavljeno", rekao je Longin.

MORH nabavlja šest bespilotnih letjelica za hvatanje piromana

"Mi smo pripremili 300 vojnika koji su u pripravnosti, a dio je već tu", rekao je Damir Krstičević, ministar obrane.

Odgovorio je i na pitanje o nabavci bespilotnih letjelica koje MORH kupuje u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede. "Ovaj mjesec bi trebao biti raspisan natječaj da se kupi bespilotni sustav novcem Europske unije koji bi se koristio i u ribarstvu i u pomoći otkrivanja piromana za sljedeću protupožarnu sezonu", rekao je Krstičević, dodajući da se planira kupiti šest letjelica u vrijednosti 15 milijuna eura.