Andrej Plenković u potrazi je za saborskom većinom. U lovu na svaki mogući saborski glas, ponovno se priča vratila na HSS. Dok oni ne opovrgavaju da vode razgovore oko ulaska u izvršnu vlast, Vlada je jučer prihvatila prijedlog zakona na kojem je inzistirao nezavisni zastupnik Marin Škibola.

Četiri ministarska mjesta, koja već mjesec dana privremeno griju državni tajnici, ulog su u pregovorima o parlamentarnoj većini. "Svi razgovori sa parlamentarnim strankama vode se i nastavit će se voditi u tišini", kazao je Andrej Plenković. Upitan tiče li se to HSS-a, i o čemu se konkretno radi, kazao je: "To je što se tiče bilo koga", a upitan nude li im se i ministarska mjesta, dometnuo je kratko: "Odgovorio sam".

Da su pozicije u izvršnoj vlasti već dugo na stolu - čuje se i u HSS-u. Krešo Beljak šuti. Prije dva tjedna je uvjeravao drugačije. Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Mislava Bage je li on Andreju Plenkoviću postizborni kvisko za slaganje parlamentarne većine, Beljak je 10. svibnja odgovorio: "Nikako nismo, apsolutno nismo".

Plenkovićevi ministri i jučer su bili samouvjereni. "Imamo li šanse za većinu? Mi imamo većinu", kazao je Oleg Butković, ministar prometa. Lovro Kuščević, ministar graditeljstva, na pitanje ima li smisla slagati tako šaroliku većinu koja neće biti dugo održiva, odgovar: "Pa većina je 76 saborskih zastupnika". Ministar zdravstva Milan Kujundžić pak kaže: "Hrvatski narod je prvenstveno za nastavak Vlade, dosta im je izbora".

Na sjednici Vlade jučer se našao zakon koji bi omogućio proglašenje ništetnim ugovora o kreditima koje su davale primjerice RBA zadruge. Na tom zakonu inzistirao je nezavisni zastupnik Marin Škibola. "Navedeni prijelog se podržava budući da je potrebno zaštiti građane od neovlaštenih vjerovnika", kazao je Kristian Turkalj, državni tajnik ministarstva pravosuđa.

Na zakon kojim je Škibola uvjetovao potporu novom predsjedniku Sabora, a koji ima 11 članaka, Vlada je uložila 11 amandmana, što je na Facebooku ismijao Arsen Bauk. "Vlada je dala 'mišljenje' na Prijedlog Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj (predlagatelj Marin Škibola) i 'podržala ga' na način da mu je amandmanima izmijenila naziv i članke 1,2,3,4,5,6,7,8,10 i 11 (od ukupno 11) u cijelosti. Bravo za članak 9!"

Marin Škibola je zadovoljan. "Poboljšavaju zakon, oni ne mjenjaju suštinu i smisao samog zakona, tako da su prihvatljivi. I velik broj oštećenika imat će koristi od ovog zakona. Danas je to njihova pobjeda, ne moja." Upitan znači li to da će podržati većinu u Saboru, kaže: "Ne, to nema veze s tim uopće".

Ministar financija kaže da se takvo zakonsko rješenje zbog komplicirane političke situacije nije moglo prije donijeti. No možda ni ovo neće proći. "Hrvatski sabor će, naravno, o tome reći svoje, dakle hipotetski ako prođe u Hrvatskom saboru sigurno zapravo prelazi u nadležnost hrvatskih sudova i pravosuđa", kazao je Zdravko Marić.

A prije nego što taj zakon dođe na dnevni red u Saboru, Andrej Plenković će morati dokazati većinu. No zanimljivo, nakon što je HDZ lani rušio svoju Vladu, a sada izazvao krizu vlasti, rejting mu prema Crobarometru raste, dok SDP-u pada.

"Rejting HDZ-a je, kao što ste vidjeli, 33,7 % , vidjeli ste rezultat lokalnih izbora. S nekakvog sebičnog kuta gledanja možda bi bilo meni najlaške reći kao čelniku HDZ-a idemo na nove izbore, pa ćemo dobiti koji mandat više. Odgovornost mene kao predsjednika Vlade je malo šira od toga", kazao je Plenković.

Što se HNS-a tiče, Ivan Vrdoljak i dalje poručuje da se njegov stav nije promijenio i da s HDZ-om - neće.

