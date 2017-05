Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak se u Rijeci na predstavljanju kandidata za lokalne izbore osvrnuo i nacionalnu politiku.

Na pitanje o mogućem skorašnjem raspisivanju parlamentarnih izbora, Vrdoljak je optužio Most za, kako kaže, kaos koji je ta stranka prouzročila.

''O raspisivanju prijevremenih izbora će odlučiti Andrej Plenković i pokazati ima li većinu ili nema. Pozivam ovom prilikom sve zastupnike SDP-a i sve zastupnike Mosta da potpišu našu inicijativu za opoziv Vlade Andreja Plenkovića, jer kad svi potpišemo, idemo na izbore. Ako ne potpisuju, ne zna se. Volio bih da saznamo to s jasnim stavom i sabor saborskih zastupnika SDP-a i Mosta. Ako svi oni potpišu, izbori su izgledni i na izbore tada moramo ići, jer kaos koji je prouzročio HDZ i Most se ne bi trebao ponoviti treći put'', rekao je Vrdoljak.

Podsjetio je da je do 2011. HNS na izbore izlazio bez SDP-a. ''Prva nacionalna koalicija između HNS-a i SDP-a je bila 2011. HNS nikada nije nacionalno koalirao s HDZ-om. Imamo 27 godina tradicije, borbe protiv HDZ-ovih politika i sad nam dolaze prosvjetitelji koji imaju punih 15 dana tradicije borbe protiv HDZ-a i dvije Vlade s njima, govoreći što ćemo mi raditi i sakrivati. Mi smo jasni od početka do kraja. Ako izlazimo na parlamentarne izbore, ne sami nego sa svim onim progresivnim strankama koji žele modernu politiku, liberalnog građanskog urbanog centra, pristojnu, jasnu – to su naši partneri na ovim izborima'', zaključuje Vrdoljak.