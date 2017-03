Premijer Andrej Plenković kazao je kako u zajedničkoj konferenciji s Glavnim državnim odvjetnikom nema ništa sporno niti protuustavno.

Vlada je održala sjednicu na čijem je dnevnom redu između ostalog usvojen nacrt prijedloga zakona o procjeni učinaka propisa, nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona.

Tijek sjednice Vlade pratite u nastavku:

15:40 Prihvaćen je Prijedlog odluke o pružanju logističke potpore i pomoći pri snimanju filma "General" o životnom putu generala Ante Gotovine.

"Tema navedenog filma je Domovinski rat u kojem će se obrađivati ratni put generala Gotovine i određene vojno-redarstvene akcije", objasnio je ministar obrane Damir Krstičević.

Ministar branitelja Tomo Medved kazao je kako i njegovo ministarstvo podržava prijedlog.

"Radi se o filmu koja kroz pozitivno svjetlo oslikava temu Domovinskog rata. To je model filma kakvog hrvatski branitelji priželjkuju", kazao je Medved.

Krešimir Partl, državni tajnik u Ministarstvu kulture kazao je kako će HAVC sufinancirati film "General".

15:35 Prihvaćen je prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

"Novi TMK sklapa se do 1. kolovoza do 2017. s produženom primjenom do 1. studenog 2017.", kazao je Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić.

15:30 Prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

"Ravnomjeran razvoj svih krajeva RH jedan je od naših ključnih ciljeva. Na raspologanju nam stoji 2,5 mlrd. eura iz EU fondova", kazao je premijer.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kazao je kako su od projekta velika očekivanja. očekivanja.

"Najveću podršku i nadu u taj projekt polažu upravo mladi ljudi", rekao je Tolušić.

15:20 Usvojen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona.

"Radi se o manjim intervencijama u Kazneni zakon. Proširujemo krug mogućih počinitelja zlouporabe povjerljivih informacija. Ovo kazneno djelo će sada biti kažnjivo i ako je samo u pokušaju", rekla je državna tajnica u MUP-a Sanja Mišević

15:18 Ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović kazao je kako je Pariški sporazum dugorčni klimatski sporazum s ciljem snižavanjem emisija.

Temeljem tog sporazuma, Europsko je vijeće u okviru svoje klimatske i energetske politike do 2030. godine predvidjelo smanjenje nacionalnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 posto te postizanje udjela potrošnje energije iz obnovljivih izvora te povećanja energetske učinkovitosti za najmanje po 27 posto.

15:16 Usvojen je nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma

15:10 Usvojen je nacrt prijedloga zakona o procjeni učinaka propisa

"Očekujem da naši zakonski prijedlozi i aktivnosti po pitanju ravnopravnosti žena budu na tragu europskih praksi", rekao je Plenković.

15:05 Na početku sjednice Andrej Plenković rekao je kako "obacuje bilo kakve insinuacije o ikakvom utjecaju Vlade na rad glavnog državnog odvjetnika ili DORH-a uopće"

"To su politikantski komentari koji zaboravljaju da članak 4 Ustava izričito ističe da načelo diobe vlasti uključuje i oblike međusobne suradnje", poručio je kritičarima premijer.

Osvrnuo se na zajedničku konferenciju za medije s Glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom.

"U tome nema apsolutno ništa sporno, baš ništa, a kamoli protuustavno. To su politikantski komentari - trodioba vlasti počiva i na načelima međusobne suradnje. Ako imamo slučaj kakav smo sada imali, sasvim je normalno da na tome surađujemo. ", kazao je Plenković koji je potom čestitao Dan žena.