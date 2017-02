Kod Svetoga Roka u blizini Lovinca jučer je pala prva klapa igranoga filma i televizijske serije General, priče o životnome i ratnome putu hrvatskoga generala Ante Gotovine. Snimanje je počelo na obližnjoj planini u zimskim uvjetima kako bi se dočarao proboj Hrvatske vojske i inženjerije preko Dinare, što je bio preduvjet za operaciju oslobađanja Knina u vojno-redarstvenoj akciji Oluja 1995. godine. U naslovnoj je ulozi Goran Višnjić, koji se na setu kroz snijeg i blato u terenskome vozilu HV-a probija uskim i strmim planinskim putom koji su upravo prokrčili bageri i ostala mehanizacija.

Admiral Davor Domazet - Lošo rekao je za Dnevnik Nove TV kako se napokon snima jedan pravi film o Domovinskom ratu. "Mislim da, bez obzira na pristup, neće to biti faktografija u onom pravom smislu riječu dokumentarnog filma, ali će u svakom slučaju to biti jedan film koji će pokazati traganje za istinom o Domovinskom ratu, a kroz lik Ante Gotovine bit će provučen cijeli Domovinski rat i onda će se na kraju vdijeti da je uistinu Domovinski rat najčišći rat u povijesti ratovanja, i u kojem je primjenjena najveća etika ratovanja", rekao je Domazet - Lošo, kojeg glumi Tarik Filipović, za Novu TV.

Admiral Lošo komentirao je i je li general Gotovina davao sugestije u nekim dijelovima scenarija.

"Oni su razgovarali, Ante je rekao ja se u to neću miješati, to je stvar filma, umjetnosti, stvar pristupa, nije to dokumentaristički film nego igrani film, dakle sloboda umjetničkog stvaralaštva i nije koliko znam general Gotovina u tome sudjelovao gotovo ništa, čak se malo i uklonio što je, mislim, potpuno ispravno", dodaje Domazet - Lošo.

"Baš sam jako nabrijan zbog filma o Gotovini, provest ću u Hrvatskoj barem tri mjeseca'', kazao nam je Goran Višnjić prošle godine kada se saznalo da mu je pripala glavna uloga.

Na setu je stotinjak ljudi – glumaca, statista, kostimografa, snimatelja – uz bagere, terenska vozila i ostalu tehniku, sve pod redateljskom palicom Antuna Vrdoljaka.

Da je riječ o ratnome filmu, vidi se i po mnogobrojnim statistima, odjevenim u odore Hrvatske vojske i naoružanim strojnicama, koji su za potrebe snimanja držali stražu u šumi pod snijegom uoči dolaska generala Gotovine, s kojima je u terenskome vozilu bio i general Ante Roso, kojega tumači Boris Svrtan. Pored Višnjića i Svrtana u filmskoj su ekipi također Tarik Filipović, Rene Bitorajac, Goran Navojec, Borko Perić, Ivo Gregurević, Mustafa Nadarević, Nataša Janjić, Goran Bogdan i Zrinka Cvitešić.

Snimat će se na mnogobrojnim mjestima kao što su Knin, Livno, Šepurine, Zadar, Prkos, Kašić, Islam Grčki, Obrovac, Škabrnja, Sljeme, Lučko, Crna Mlaka, Imotski, Split, Pag, Pirovac, Turanj, Pakoštane, Peruča, Rijeka, Erdut, Dalj i Zagreb, a snimat će se i u Francuskoj.

Film General za Hrvatsku radioteleviziju snima produkcijska tvrtka Kiklop film.