Hrvatska ne želi nikakve jednostrane aktivnosti nakon što arbitražni sud objavi presudu, a arbitraža je za nju nepovratno završena i pitanje granica treba na drukčiji način riješiti, izjavio je u petak u Bruxellesu hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Posebno je važno da ne želimo nikakve jednostrane aktivnosti nakon što presuda bude objavljena i na tom tragu sam razgovarao sa slovenskim kolegom Mirom Cerarom i brojnim drugim kolegama na Europskom vijeću. Neki su manje, neki više senzibilizirani za tu temu. Ljudi se u ovom formatu godinama mijenjaju", rekao je Plenković nakon završetka summita.

Slovenski premijer Cerar tijekom dvodnevnog summita čelnika EU-a snažno je lobirao ne bi li dobio potporu za svoje stajalište da se odluka arbitražnog suda o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije mora poštovati. Plenković je rekao da se hrvatsko stajalište nije promijenilo, da će ono biti čvrsto i poslije 29. lipnja kada je najavljeno objavljivanje te presude.

"Arbitraža je kompromitirana i kontaminirana i mi smo iz nje izišli jednoglasnom odlukom Sabora, obavili notifikaciju i u njoj ne sudjelujemo", rekao je. Hrvatski premijer je istaknuo da ostaje otvoren za razgovore sa Slovenijom, da se pitanje granica u konačnici mora riješiti, ali ne kroz arbitražnu presudu.

"Naša je pozicija sasvim jasna cijelo vrijeme. Za nas tu nema nikakvih dilema bez obzira na bilo čiji stav. Međunarodno pravo je tu, situacija je čista i tu nema odustajanja, ni pomaka ni za milimetar", rekao je. Na upit očekuje li da se Hrvatska nađe pod pritiskom europskih partnera, Plenković je rekao da se i on slaže da odluke međunarodnih sudova i arbitraža treba poštovati, ali onda kada je sve čisto.

"Ja se apsolutno slažem da odluke međunarodnih sudova i arbitraža treba poštovati, ali onda kada je sve čisto i korektno. Onda kada je aktivnost toga suda bila apsolutno protivna međunarodnom pravu, došlo je do povrede procedure i nedopuštenog djelovanja. Takva presuda koja je nastala temeljem protupravnog činjenja ne može imati nikakve posljedice za Hrvatsku i to smo jasno rekli i prije dvije godine. Znači, jedno je apstrakno načelo koje je generalno, a drugo je ovaj konkretan slučaj. Tu je ta razlika", rekao je Plenković.

Dodao je da to ostaje bilateralno pitanje te istaknuo da je važno u medijima i javnosti prije i nakon objave presude "što više smiriti ton i tražiti rješenje koje nakon toga mora biti plod razgovora između dvije države". (Hina)