Na pitanje zašto potpredsjednice Vlade Martine Dalić, koja je u potencijalnom sukobu interesa jer joj suprug radi u Ini, nema u Savjetu, premijer Plenković je odgovorio kako je tako odlučila Vlada. No, dodao je da će Dalić i dalje sudjelovati u aktivnostima vezanim uz prodaju Ine.

"Sve odluke koje Vlada donosi su transparentne i odgovorne. Svi članovi Vlade su uključeni u proces oko Ine, ministrica Dalić je sudjelovala u svim razgovorima i sudjelovat će u daljnim aktivnostima, a o članstvu u Savjetu odlučila je Vlada koja je dogovorila da potpredsjednica Dalić neće biti u Savjetu", pojasnio je Plenković.

Vlada je danas osnovala Savjet za pregovore s MOL-om što je prvi korak prema mogućem otkupu dionica Ine od mađarske kompanije.

Taj savjet čine: premijer Andrej Plenković kao predsjednik te ministri Davor Ivo Stier, Slaven Dobrović, Goran Marić, Ante Šprlje, Zdravko Marić, Tomislav Ćorić te državni tajnik Ante Čikotić zadužen za energetiku.

Kad je riječ o modelu otkupa dionica Ine od MOL-a premijer i dalje smatra kako je onaj koji je predložila Vlada - prodaja 25 minus jedna dionica HEP-a i dalje najbolji.

"Mislim da je onaj model koji smo mi predstavili najbolji i najačišći. No, želim pokazati otvorenost Vlade i za druge prijedloge. Zato smo i osnovali Savjet. Riječ je o sofisticiranoj transakciji, kompliciranoj. Želim saslušati i druge prijedloge i modele", istaknuo je.

Na pitanje što misli o prijedlogu Mosta za otkup dionica Ine koji isključuje prodaju HEP-a Plenković je odgovorio:



"Most ima četiri člana vlade, oni su suglasni s osnivanjem Savjeta. Prijedlozi koji dolaze sa strane Mosta su sadržajno nešto drugačiji od onog koji smo predstavili i Savjet će to detaljno analizirati. Glavno je da se ne generira novi javni dug i to će biti najvažniji aspekt", kazao je premijer.

ISTRAGA ZBOG CURENJA PODATAKA U MVP-U

Postavljeno mu je i pitanje kako komentira listu osoba s kojima se susrela predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u SAD-u. Naime, neki mediji objavili su bilješku hrvatskog veleposlavnstva u SAD-u o sastancima Predsjednice.

"Krajnje je neobično da se takva bilješka objavljuje u medijima. Kolega, ministar vanjskih poslova, Stier je pokrenuo istragu u Ministarstvu vanjskih poslova kako je bilješka došla u medije jer to nije uobičajeno. Predsjednica je imala jasne ciljeve posjeta Americi, način na koji je to komunicirala nije do Vlade nego do njezinog ureda. Mislim da ono što je do sada objasnila je u redu. U SAD je išla s ambicijom da sve kontakte koje ima u Americi budu korisni za hrvatske interese", pojasnio je Plenković.