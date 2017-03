Tomislav Saucha, bivši šef kabineta Zorana Milanovića, protiv kojeg je pokrenuta istraga u aferi "Dnevnice" zbog čega je bio i tjedan dana u pritvoru održat će konferenciju za novinare oko 9 sati.

U aferi s krivotvorenjem dnevnica u Vladi i izvlačenjem novca iz državnog proračuna sve se više kuha. U Uskoku je u utorak ispitana bivša tajnica u Uredu premijera Sandra Zeljko koja je do sada bila ključna svjedokinja protiv Tomislava Sauche, predstojnika ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića. Zbog cijelog slučaja, Zeljko je jučer premještena i na drugo radno mjesto.



Svemu tome u ponedjeljak je prethodilo podnošenje kaznene prijave od strane Sauche protiv nepoznatog počinitelja u Vladi nakon što je proveo svoju istragu o krivotvorenju dnevnica. Istovremeno, premijer Andrej Plenković u društvu glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana objavio je kako je, temeljem istrage koju je on naredio u Vladi, utvrđeno da je preko fiktivnih dnevnice novac odlazio i nakon Vlade Zorana Milanovića.



U Uskoku su tako ispitani i savjetnici bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, Stjepo Bartulica i Davor Huić koji je kazao kako nije putovao prema izdanim putnim nalozima niti je dobivao dnevnice.



SDP smatra kako je premijer, zbog pojavljivanja u društvu državnog odvjetnika, prekršio Ustav te da je riječ o uplitanju u istragu koja se odvija upravo u Vladi koju on vodi. Za danas je sazvana i zatvorena sjednica Odbora za pravosuđe na koju bi, prema najavama, trebao doći i Dinko Cvitan.