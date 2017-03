SDP smatra kako se premijer Andrej Plenković, pojavivši se na konferenciji za medije u pratnji glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, postavio iznad drugih dijelova vlasti.

Tako je SDP-ovac Arsen Bauk pozvao je glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana da mu se pridruži danas na konferenciji Odbora za pravosuđe, no, on se naravno ipak nije pojavio. Nakon toga, SDP-ovi zastupnici Peđa Grbin, Arsen Bauk, Orsat Miljenić i Ranko Ostojić održali su u Saboru konferenciju za medije povodom nastupa Andreja Plenkovića i glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana vezano uz aferu "Dnevnice".

"Jučer se Andrej Plenković ponio kao tužitelj, sudac i tiranin! Prekršio je Ustav", kazao je Peđa Grbin, zastupnik SDP-a danas na konferenciji za novinare Kluba zastupnika u Saboru.

"Ovo je situacija gdje je moguće govoriti i o interpelacii i osnivanju istražnih povjerenstava kako bi se utvrdilo je li predsjednik Vlade postupao kako je i opisano. Iskoristit ćemo sve što nam je na raspolaganju kako bi saznali punu istinu o postupanjima predsjednika vlade RH. On je jučer dao jedan izuzetno negativan primjer i postavio se iznad institucija vlasti. Govorimo o izvidima koji su u najbližem okruženju predsjednika Vlade. Kako će on doći u Državno odvjetništvo i odgovarati na pitanja nakon ovakve presice?", upitao je Grbin.

Najavio je i da će na sutrašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe postaviti pitanja glavnom državnom odvjetniku vezana uz konferenciju za medije s premijerom Andrejom Plenkovićem. Na dnevnom redu je točka o neovisnosti rada državnog odvjetništva.

"Puno je veći problem onoga tko je zvao državnog odvjetnika i onoga tko ga je doveo u takvu poziciju i uzeo si za pravo da mimo Ustava nalaže DORH-u kako postupiti. Cvitan je trebao odbiti sudjelovati na konferenciji, no to ćemo mu sutra sve postaviti na Odboru", kazao je Grbin.

Podsjetimo, u aferi "Dnevnice" čiji je glavni protagonist, bar do jučer bio nekadašnji šef kabineta premijera Zorana Milanovića, SDP-ovac Tomislav Saucha, došlo je do zaokreta. Premijer Plenković objavio je u prisutnosti Dinka Cvitana da su putni nalozi krivotvoreni i nakon odlaska premijera Milanovića zbog čega je USKOK proširio istragu. No, pojavljivanje Cvitana uz Plenkovića izazvalo je osude u dijelu javnosti, osobito u oporbenim redovima.

Prije njihove konferencije, Saucha je podnio prijavu protiv nepoznatog počinitelja, a njegova privatna istraga otkrila je navodno tko je bio upleten u pljačku državnog proračuna kroz krivotvorenje putnih naloga.