Izvanredna konferencija za novinare na kojoj je premijer Andrej Plenković jučer kazao kako je Vlada otkrila nove slučajeve korištenja putnih naloga za isplatu dnevnica odnosno izvlačenje novca potaknula je niz pitanja. Gotovo odmah počele su medijske spekulacije kako su neki od otkrivenih slučajeva i oni u mandatu aktualne Vlade.

Po saznanjima lista Nacional, osobe uključene u ovu pljačku državnog proračuna i dalje su u neposrednoj blizini premijera Plenkovića. Izvori bliski Vladi kazali su tom listu da osobe bliske premijeru za uključenost u ove malverzacije počinju sumnjičiti Plenkovićevu tajnicu Sandru Zeljko, koju je USKOK dosad već više puta ispitao i koja se smatra ključnom svjedokinjom protiv Tomislava Sauche.

U kopiji dokumenta koji je Nacional dobio na uvid, nazvanog "Evidencija putnih naloga poslanih na potpis prema datumu u posljednjoj koloni", piše "Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH, Služba za ralunovodstvo, Devizna blagajna" i datum je 23. studenoga 2016. U tom su dokumentu navedeni putni nalozi od početka godine. Uz sporne putne naloge za koje se sumnjiči Tomislav Saucha, bivši predstojnik Ureda Zorana Milanovića, tu su i ona iz vremena premijera Tihomira Oreškovića. Među njima su i ona na kojima je ime ondašnjeg savjetnika premijera za unutarnju politiku Davora Huića, no on tvrdi kako ni na jedno od putovanja u inozemstvo, a navedeno ih je pet, nije išao. "Nigdje nisam putovao, a ni primao dnevnice", kazao je on.

Upletena Plenkovićeva tajnica?

Istražuju se i putovanja Nevena Zelića (predstojnika Ureda Tihomira Oreškovića), potom Stephena Nikole Bartulice (Oreškovićeva savjetnika za vanjsku politiku), Maje Bogdan (u Milanovićevom mandatu zamjenica savjetnika premijera), Ane Balaband (zaposlena u uredu aktualnog premijera), Sunčane Glavak, Jakše Puljiza, Nataše Filipović, Andree Racetin, Tomislava Pokaza, Mirne Ivančić, Sandre Puhovski i Ivana Lažete.

Tomislav Saucha kazao je kako već neko vrijeme sumnja da je u te malverzacije bila upletena Sandra Zeljko. Ona je u vrijeme Milanovićeve Vlade bila Sauchina tajnica, da bi potom postala tajnica Tihomira Oreškovića i sada Andreja Plenkovića. Zeljko je bila i tajnica bivše premijerke Jadranke Kosor, koja ju je u Vladu dovela iz tadašnjem Ministarstva branitelja.

Sauchina odvjetnica Aleksandra Horvat jučer je izjavila: ''Ja sada mogu samo reći da smo podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja za kazneno djelo zloupotrebe položaja i ovlasti te krivotvorenje isprave, a koja su se događala u 2016. godini''. Dodala je da je istraga proširena na temelju Sauchinog iskaza i onoga što je on prijavio. Saucha je prijavu podnio prije premijerove izvanredne presice.