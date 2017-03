Kako doznajemo, uz brata Svetimira Marića, HDZ-ov ministar Goran Marić ima još jednog člana obitelji unaprijeđenog u HŽ-u. Šogora! I tu ništa ne bi bilo sporno, da suprug njihove sestre, nije promaknut u isto vrijeme i u istoj tvrtki u kojoj je Svetimir Marić danas podnio ostavku.

Prvi put pred kamerama HDZ-ov ministar Goran Marić uvjerava: "On nije dobio funkciju u HŽ-u zato što je moj brat".

No, ministrov brat Svetimir nije jedini u obitelji - zaposlen u HŽ-u. I šogor, suprug Goranove i Svetimirove sestre - doznaje Nova TV, ima posao u Tehničkim servisima željezničkih vozila. Donedavno je ondje bio poslovođa. Ali kako stoji u priopćenju Tehničkih servisa željezničkih vozila: "Miro Jurič trenutno je zaposlen na radnom mjestu - voditelj za čišćenje"

Na to mjesto je došao, neslužbeno doznajemo, prije 10-ak dana. U isto vrijeme kad i brat Svetimir u Upravu. Zaposlenik je HŽ-a od ranije. Novo radno mjesto oslobodilo se nakon što je jedan od voditelja otišao u mirovinu. Zašto ga je baš on zamijenio i tko je o tome odlučio - ne otkrivaju.

Na upit o rodbinskoj vezi u HŽ-u - ministar Marić odgovara šturo pisanim putem: "Ministar Goran Marić nije uopće upoznat o nazivu radnog mjesta i radnom statusu gospodina Mire Juriča".

Isto je to tvrdio i za brata - kojeg i danas brani.

"Nedopustivo je da ga se obilježava samo zato što je nečiji brat. Njemu nije potrebna ručica mlađeg brata da ga voda kroz profesionalni put. I njegova karijera je bez mrlje!", poručio je Goran Marić.

Nakon svega, brat Svetimir, ipak podnosi ostavku. I to, navodi u pismu, zbog atmosfere linča. Na direktorsko mjesto s kojeg odlazi sutra, podsjećamo, stigao je direktno s burze. Otkaz i otpremninu dobio je u drugoj HŽ-ovoj tvrtki.

"Čuo sam opasku da sam se u korizmi odrekao brata. U korizmi se nemam potrebu ničega odricati, a brata se nikad neću odreći", rekao je danas Marić.

Kolege oprezne u izjavama

Kolege u Banskim dvorima - oprezne u izjavama.

"Imam važnijih problema od ovog što se događa ovih dana. Mislim da će sve biti ok", poručio je ministar prometa Oleg Butković. Lovro Kuščević poručio je da ukoliko ima sukoba interesa – nije u redu.

"Ne vidim ništa nemoralnog ako je zakonito", rekao je ministar Milan Kujundžić.

No, obiteljski paket u HŽ - u sporan je oporbi.



"Bilo bi normalno da je ministar ponudio ostavku pa da onda premijer odluči je li to prihvatljivo ili ne", smatra Gordan Maras (SDP)

"Dobra je vijest da su međuljudski odnosi u obitelji Marić popravljeni, pa su braća pronašla jedan drugom broj mobitela, pa su se valjda čuli, to je sjajna stvar", kaže Goran Beus Richembergh.

S premijerom, tvrdi Marić, nije razgovarao. Pitali smo, ali Andrej Plenković treći dan o zapošljavanju u HŽ-u - šuti.

Ima li ministar Goran Marić potporu premijera Andreja Plenkovića?

''Zasad je to teško reći jer se premijer već treći dan o svemu nije javno očitovao. Goran Marić je u pisanom odgovoru rekao da o zapošljavanju u HŽ-u s premijerom nije razgovarao no zna li se da je danas bila i sjednica Vlade i da su imali dovoljno mjesta i prilike i vremena, teško je u to povjerovati.

Ovo je zasigurno težak politički teret za Plenkovićevu Vladu u koju je Goran Marić ušao preko noći i na mala vrata. S obzirom na prve reakcije, mnogi smatraju da je u mega-ministarstvu koje je dobio, dobio i prevelike ovlasti u kadroviranju.

Most je davao Mariću potporu pri ulasku u Vladu, ali s obzirom na izjave njihovih čelnika proteklih dana čini se da se ta potpora polako topi.

Za razliku od prošle Vlade kada je Most radio problemem svojim partnerima u Vladi, sada ostavlja probleme s HDZ-ovim ministrima premijeru Plenkoviću na rješavanje'', izvijestila je ispred Vlade reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.



