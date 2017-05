U šest dana ovogodišnjeg Festivala europske kratke priče očekuje vas preko trideset autora iz dvanaest zemalja koji će nastupiti na četrdesetak događanja – čitanja, tribina, razgovora, promocija knjiga, koncerata...

Festival europske kratke priče pokrenut je 2002. i jedan je od prvih festivala u Europi posvećenih ovoj književnoj formi.

Ono po čemu se FEKP razlikuje od većine drugih hrvatskih festivala suradnja je s domaćim nakladnicima, stipendiranje i usavršavanje mladih prevoditelja, sistematski rad na tome da se preko kontakata proizašlih iz festivalskih druženja Europi predstave suvremeni hrvatski pisci.

Festival europske kratke priče, jedan od najstarijih književnih festivala posvećenih toj književnoj formi, ponovno dolazi u Zagreb i Rijeku. 16. godinu zaredom FEKP dovodi najveće domaće i strane kratkopričaše pred zagrebačku i riječku publiku, gdje će u različitim prostorima kulture autori i autorice pričati i čitati svoju Europu. Jedni gledajući je očima putnika, drugi useljenika, neki azilanata, a neki domaćina. Tema ovogodišnjeg Festivala upravo je luka Europa, Europa kao prostor susreta i razmjene, točka polaska, odlaska i povratka.

Festival započinje u nedjelju, 28. svibnja, neformalnim otvorenjem kodnog naziva „Čuvajte se: hrvatski pisci kuhaju!“, na kojem domaći pisci Zoran Ferić, Senko Karuza, Robert Mlinarec i Ivica Prtenjača kuhaju za svoje inozemne kolege, a nastavlja se službenim otvorenjem u kazalištu Gavella, gdje Roman Simić, umjetnički direktor Festivala o nastanku priče razgovara s jednom od najznačajnijih škotskih autorica Janice Galloway i dobitnikom prestižne Bookerove nagrade DBC Pierreom. U foajeu Gavelle prvu će vas festivalsku večer rasplesati Rasputin Orchestra tradicijskom glazbom srednje i jugoistočne Europe s naglaskom na romskoj glazbi, sevdahu i panonskim melodijama.

Ove godine publika će moći uživati u šarenoj paleti nekih od najpoznatijih autora dašnjice:

1. DBC Pierre (Australija/UK) - dobitnik Bookerove nagrade - jednog od najznačajnijih svjetskih književnih priznanja - za roman Vernon God Little (prvi koji je tu nagradu osvojio prvijencem) te niza drugih nagrada. Preveden na 43 jezika. Živopisan lik, posljednja mu je knjiga neobičan priručnik za pisce.

2. Janice Galloway (Škotska/UK) - jedna od najcjenjenijih škotskih i britanskih autorica danas. Dobitnica više prestižnih nagrada i priznanja za priče, romane, pjesme i knjigu memoara. Poznata i po suradnji s fotografima, glazbenicima, video umjetnicima, kiparima. Poznata kao britka i duhovita sugovornica i izvođačica.

3. Hassan Blasim (Irak/Finska) - pisac i redatelj nevjerovatne priče o Iraku nakon invazije za koju je dobio niz nagrada, između ostalog i nagradu Independant, (prve koja je dodijeljena za kratku priču i za djelo originalno napisano na arapskom jeziku).

4. Rosa Montero (Španjolska) - jedna od najcjenjenijih suvremenih španjolskih autorica, dugo je radila i bila nagrađivana kao novinarka te je surađivala s najuglednijim španjolskim tiskovinama (intervjuirala Indiru Gandi, cijeli niz političara/svjetskih celebrityja). Piše romane i priče sa širokim rasponom tema te je za iste primila brojne nagrade.

5. Guillermo Martínez (Argentina) - jedan je od najprevođenijih suvremenih argentinskih autora. Dobitnik najvažnijih književnih nagrada za djela na španjsloksom jeziku - nagradu Planeta, nagradu Gabriel Garcia Marquez. Po njegovom bestseleru Alex de la Iglesia snimio je holivudski film Oxford Murders. Piše romane, priče, eseje.

6. José Luís Peixoto (Portugal) - najznačajniji suvremeni portugalski pisac, zvijezda portugalske književnosti. Dobitnik nagrade Saramago i cijelog niza drugih portugalskih i međunarodnih nagrada.Prevođen na 26 jezika.

7. Ondjaki (Angola) - uz Peixota, ponajbolji mlađi autor književnosti na portugalskom jeziku. Kombinira tradicije te je autor dokumentarca o Luandi.

8. Chika Unigwe (Nigerija/Belgija) - iz Nigerije došla u Belgiju, sada živi i predaje kreativno pisanje u SAD. Smatraju je najzanimljivijim glasom suvremene belgijske književnosti. Piše o afričkim prostitutkama u Europi, o useljenicima, romani i priče su joj nagrađivani.

9. Melania Mazzucco (Italija) - jedna od najnagrađivanijih i međunarodno poznatih talijanskih autorica. Njezin roman Vita, fantastična je priča o povijesti putovanja njezine obitelji u Ameriku, a za njega je dobila nagradu Strega te niz drugih domaćih i međunarodnih nagrada. Roman je New York Times Book Review izabrao za jednu od svojih knjiga godine, a ušao je i u Top Ten Books of the Year Publishers Weeklyja.

Te mnogi drugi domaći i strani autori. Točan program i detaljnije informacje potražite na - službenim stranicama festivala.