Bivši predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Nadan Vidošević u četvrtak je prigovorio istinitosti iskaza jednog od ključnih svjedoka u aferi Remorker, Davora Komeričkog, koji je na sudu posvjedočio da ga je Vidošević tražio "usluge pranja novca".

Istinitosti iskaza Vidošević je prigovorio na kraju ispitivanja svjedoka Komeričkog koji je nakon Igora Premilovca, koji je potvrdio da je preko svoje inozemne tvrtke Remorker naplaćivao fiktivne račune za HGK i oprani novac uz proviziju vraćao u Hrvatsku, s lancem izvlačenja novca iz Komore povezao njenog dugogodišnjeg predsjednika Vidoševića.

Komerički, čije je svjedočenje na zagrebačkom Županijskom sudu počelo još u svibnju, među ostalim je ispričao da je Vidošević tražio da za njega pere novac pa ga je spojio s Premilovcem koji je sporne transakcije obavljao preko svoje inozemne tvrtke Remorker. Posvjedočio je i da mu je Vidošević kazao kako će ispred Komore surađivati sa Zdenkom Peternel, Vidoševićevom najbližom suradnicom, koja je također prigovorila istinitosti iskaza.

Lanac izvlačenja novca po tvrdnjama svjedoka trajao je do 2011. kada je došlo do porezne kontrole u Premilovčevim tvrtkama. Komerički je za Peternel ispričao da je bila glavni operativac u koju je Vidošević imao veliko povjerenje i s kojom je on svakodnevno kontaktirao.

Dvojica ključnih aktera afere Remorker, Premilovac i Komerički, još su u studenome 2015. priznali sve Uskokove optužbe za izvlačenje novca iz Komore pa su i prije formalnog početka suđenja nakon nagodbe s Uskokom osuđeni na rad za opće dobro, a Premilovac i na povrat nezakonite zarade.

Komerički je uhićen još u listopadu 2013. zajedno s Vidoševićevom suradnicom Zdenkom Peternel koju tužiteljstvo tereti da je kao predstojnica ureda predsjednika HGK i voditeljica koordinacije velikih projekata sredinom 2005. osmislila način isplaćivanja novca preko fiktivnih ugovora.

Iz ovog slučaja pokrenuta je i istraga za izvlačenje novca iz Hrvatskih autocesta, također preko Premilovčevih tvrtki, a u tom je kraku afere Remorker u konačnici optužen i bivši ministar Božidar Kalmeta te njegovi suradnici. (Hina)