USKOK je pokrenuo istragu protiv 21 nogometnog sucu i djelatnicima sportskih klubova županijske lige koji su jučer privedeni u Slavonskom Brodu.

Sumnjiči ih se za davanje ili primanje mita i namještanje rezultata na nogometnim utakmicama.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv 21 hrvatskog državljana (1982., 1973., 1973., 1974., 1979., 1994., 1965., 1976., 1988., 1989., 1984., 1977., 1985., 1976., 1974., 1951., 1979., 1966., 1974., 1991. i 1971.) i jednog stranog državljanina sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj (1993.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita.

Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik, kao povjerenik za suđenje Županijskog nogometnog saveza Brodsko posavske županije, od 21. travnja do 23. svibnja 2017., u natjecateljskoj sezoni 2016./2017. Druge županijske nogometne lige Brodsko-posavske županije „Centar“ i Druge županijske nogometne lige Brodsko-posavske županije „Istok“, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, na traženje predstavnika nogometnih klubova (XIV. okr. do XXI. okr.), za dogovorenu novčanu naknadu od 200,00 do 500,00 kuna po utakmici, delegirao kao glavne ili pomoćne nogometne suce (II. okr. do XI. okr.) na nogometnim utakmicama navedenog ligaškog natjecanja koji su bili spremni pristrano suditi u korist pojedinih nogometnih klubova. Okrivljeni nogometni suci su od predstavnika nogometnih klubova primali novčane naknade u iznosima od 400,00 do 3.000,00 kuna po utakmici kao nagradu za pristrano suđenje.

Također se XII. okr, kao glavni nogometni sudac, te II. okr. i XIII. okr., kao pomoćni suci Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje, sumnjiče da su od XXII. okr., nogometnog trenera jednog kluba, primili novčanu nagradu od 900,00 kuna za pristrano suđenje u korist njegovog kluba na jednoj nogometnoj utakmici.