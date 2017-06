Ona se nije očitovala o osnovanosti sumnje za koju ju se tereti, koristi svoje pravo da o svemu šuti, osim što je rekla da ima zdravstvene smetnje psihičke naravi, no to su okolnosti o kojima se sada ne mora odlučivati.

Za smrt 14-godišnjakinje koja se u utorak dogodilo na Velebitu osumnjičena je njena 27-godišnja rođakinja, kojoj je na prijedlog karlovačkoga Županijskog odvjetništva sudac istrage Ivan Perković u četvrtak odredio jednomjesečni pritvor.

Osumnjičenica se branila šutnjom, ali je na temelju svih do sada prikupljenih činjenica ustanovljeno "da postoji razumno prihvatljiva osnova sumnje da je 27-godišnjakinja počiniteljica tog teškog kaznenog djela", rekao je Hini Perković.

Osim toga postoje razlozi za pritvaranje, kako sprječavanje utjecaja na svjedoke tako i zbog mogućnosti da na slobodi ponovi djelo, ali i zbog daljnjeg neometanog odvijanja kaznenog postupka, jer je riječ o kaznenom djelu izvršenom pod osobito teškim okolnostima.

"Naime, usmrćena 14-godišnjakinja je zadobila smrtonosne rane dok je ležala i to sprijeda u grudni koš i odostraga, a to su osobito teške okolnosti i za takvo je djelo kazna od najmanje deset godina zatvora ili kazna dugotrajnog zatvora", rekao je Perković.

Ona se nije očitovala o osnovanosti sumnje za koju ju se tereti, koristi svoje pravo da o svemu šuti, osim što je rekla da ima zdravstvene smetnje psihičke naravi, no to su okolnosti o kojima se sada ne mora odlučivati, to će se razmatrati tijekom eventualnog daljnjeg kaznenog postupka.

Prije suca istrage i Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je 27-godišnjakinju ispitalo zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva.

U njihovom priopćenju piše da "postoji osnovana sumnja da je osumnjičenica 20. lipnja 2017. oko 7,00 sati, u obiteljskoj kući u mjestu Mala Mila u Općina Lovinac, s ciljem da usmrti maloljetnicu rođenu 2003. godine, ušla u njenu spavaću sobu u potkrovlju kuće, te joj ondje, točno neutvrđenim oštrim predmetom, zadala dvije ubodne rane u prsni koš i time nanijela teške tjelesne ozljede od kojih je maloljetna oštećenica preminula. (Hina)