Volvo je danas u Milanu predstavio treći SUV u kolekciji – XC40. S 442,5 cm dužine to je najmanji model u Volvo crossover familiji.

Ako vam se čini da ste ga već negdje vidjeli, u pravu ste. Dizajneri Volva su jako malo promijenili u odnosu na studiju Volvo Concept 40.1 koju su nam pokazali prošle godine u svibnju.



Vanjski dizajn također nije potpuna preslika većih modela XC60 i XC90 već ima puno detalja koji mu daju vlastitu osobnost. XC40 je prvi model koji je napravljen na novoj Volvo modularnoj platformi koja će se vrlo skoro početi koristiti za njihove električne modele.

U tradicionalnom duhu sigurnosti mali Volvo XC40 opremljen je svom silom patentiranih sigurnosnih sustava, viđenih i u skupljim, većim modelima. Motorizacija je vrlo šarena, od benzinskih i dizelskih do hibridnih i potpuno električnih modela. Naravno, prvo na red su došli konvencionalni motori snage od 150 KS do 250 KS u benzinskim izvedbama te 150 KS do 190 KS u dizelskim verzijama. Ovisno o odabiru motora dostupan je i pogon na sve kotače.

Unutrašnjost ne nudi velika iznenađenja jer je isti minimalistički, skandinavski pristup uređenju iz većih modela pokupio simpatije kupaca. Novost su ipak praktična spremišta i pretinci koji su napravljeni samo za XC40.

Volvo kreće u proizvodnju modela XC40 početkom studenog u svom pogonu u belgijskom Genku, a prve isporuke su zamišljene za prvi kvartal 2018. godine.

Današnju promociju Volvo je iskoristio i za predstavljanje inovativne usluge kojom želi promijeniti način korištenja i vlasništva automobila. Ideja je svakako zanimljiva stoga ćemo nakon razgovora s hrvatskim Volvo zastupnikom donijeti više detalja i cijene.