Pop kraljica Madonna na svom je Twitteru objavila fotografiju koja je podigla medijsku prašinu. Odmah je reagirao slavni Piers Morgan koji je, kako kaže, povratio svoj doručak nakon što je vidio njezinu objavu.

Kontroverzna pjevačica odlučila je, naime, podržati masovni prosvjed protiv Donalda Trumpa, a poziv je uputila putem društvenih mreža na svoj način. Objavila je fotku vagine s iscrtanim logom jednog poznatog brenda, a pored je napisala''Just do it. Milijunski marš žena. Budi tamo!''. Ovaj originalan, kontroverzan i pomalo vulgaran potez izazvao je podijeljena mišljenja.

Yasssssssss! Just Do it! @Nakid_Magazine ♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️ 1 Million Women's March!! Be There!! pic.twitter.com/YMBIpUG2Vf