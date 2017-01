Brojne holivudske glumice, ali i druge javne osobe, pridružit će se masovnim prosvjedima protiv novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa, dan nakon njegove prisege u Washingtonu, izvijestili su organizatori.

"Prosvjed milijun žena", organiziran putem Facebooka u studenome, u prva 24 sata od najave privukao je brojne istomišljenice, rekla je Bob Bland, jedna od organizatorica skupa iz New Yorka te dodala da se u glavnome gradu Sjedinjenih Država 21. siječnja očekuje više od 100.000 prosvjednica.

Među slavnim prosvjednicama naći će se America Ferrera, Katy Perry, Amy Schumer, Scarlett Johansson, Cher, Julianne Moore i Frances McDormand. Ulicama Washingtona u znak protesta prošetat će i Debra Messing, Uzo Aduba, Patricia Arquette, Danielle Brooks, Diane Guerrero, Padma Lakshmi, Olivia Wilde, Constance Wu i Zendaya. Glumica i producentica Chelsea Handler istodobno će predvoditi slične demonstracije u Park Cityju u Utahu.

To će biti još jedan u nizu planiranih prosvjeda koji će se dan nakon inauguracije održati u Sjedinjenim Državama i u svijetu.

Žene zabrinute da bi Donald Trump mogao umanjiti ili ukinuti njihova prava planirale su masovan prosvjed u Washingtonu. On je reakcija na Trumpova stajališta o ženama koja je iznio tijekom kampanje. Trump je u kampanji vrijeđao novinarke, suparnicu Hillary Clinton i druge žene zbog njihova izgleda, a pojavio se i video u kojem se hvali da je hvatao žene i nudio im se, što je nekoliko žena i potvrdilo. Kazao je i da bi pobačaj trebalo u većini slučajeva zabraniti, a žene koje su ih imale kazniti, no to je poslije povukao objasnivši da bi trebalo kazniti liječnike koji su ih izveli.

Žene se koordiniraju putem društvenih medija i interes je velik u svim državama. (Hina)