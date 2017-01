Otac slavne voditeljice Oprah Winfrey napisao je knjigu "Neizgovorene stvari", u kojem je opisao odnos sa svojom slavnom kćerkom. Prošlo je otac deset godina, a Oprah je njegov potez smatrala velikom izdajom. Poznato je već odavno da je Oprah rođena u siromaštvu i da joj je odrastanje bilo prilično nesretno i turbulentno. Kad je postala tinejdžerica, Winfrey je napustila majku i počela živjeti s ocem, s kojim je ostala dok nije krenula na studij.

Prije nego je počela živjeti s Vernonom, Oprah s ocem nije komunicirala. On tvrdi da ga je kćer potpuno zaboravila i da živi u siromaštvu. U razgovoru za tabloid Radar Online Vernon je izjavio da s kćerkom razgovara dva puta godišnje, za svoj i njezin rođendan. Navodno on živi u teškim uvjetima, oštećen mu je sluh, a preživio je i moždani udar. Izvori bliski Vernonu tvrde da mu Oprah minimalno pomaže, no i da je on preponosan da bi o svemu sam pričao.

"Dok Oprah živi u ogromnoj vili, on još uvijek radi u brijačnici", dodao je izvor. Bogatstvo slavne Winfrey procjenjuje se na tri milijarde dolara, a tijekom karijere je pomogla mnogim ljudima. Radi li se ovog puta o još jednom traču ili Oprah nije prešla preko poremećenih obiteljskih odnosa, zna samo ona.