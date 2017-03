Čini se da ne postoje samo žene sponzoruše.

O tome se šuška, no ne govori javno, složile su se naše poznate dame. Riječ je o pojavi muških sponzoruša. Šarmantni, oku ugodni i sa skrivenim namjerama. Muškarci koji u vezu ulaze isključivo zbog koristi. Stručnjaci su, ekipi IN magazina, otkrili kako ih prepoznati te imaju li takve veze budućnost.

Oni imaju sve predispozicije da vas obore s nogu, ali i da se slobodno posluže vašim bankovnim karticama ili okoriste vašim društvenim statusom.

''Kako bi se to uopće reklo: sponzoruš! A ko voli nek izvoli'', kazala je Andrea Andrassy.

Nova vremena i društvena pravila iznjedrila su ovaj tip muškarca. No sve što je novo, nije uvijek i poželjno.

''Ne bih funkcionirala uz muškarca koji mene ne zna držat za ruku i vodit kroz život. A kad dobijete nekoga tko se šlepa uz vas mislim da to niti jednoj ženi ne imponira da ima muškarca koji joj ne može pomoć'', priznaje Ivana Delač Đolo.

''Kod svojih muških prijatelja uvijek očekujem da mi otvaraju vrata i da mi plaćaju piće, tako da vjerojatno bi me taj preskočio jer se odmah tako postavim'', kazala je Snježana Mehun.

Na inozemnoj sceni o mnogima se i pisalo. Odabranik Jennifer Lopez, Casper Smart, u vezi s latino divom dobivao je džeparac od 10 000 dolara te je promaknut iz plesača u koreografa. Justin Theroux od glumca B liste, uz mnogo uspješniju Jennifer Aniston, postao je tražena holivudska roba, koja snima i režira filmove.

''Po svojim prijateljicama znam da nažalost ima toga kod nas. Ne znam zašto, mislim da smo malo mi žene krive zbog emancipacije. Neki su valjda i odustali od toga da se dokazuju pa se oslone samo na ženu. Meni je to jako tužno, ja to ne volim'', kazala je Kristina Bradač.

No ljubav je ipak katkad slijepa, a muške sponzoruše u svojem pohodu mogu biti vrlo manipulativni i proračunati jer znaju da će im ljubavna priča na kraju otvoriti vrata uspješnijeg života:

''O koristi možemo govoriti s predumišljajem ili o koristi koja je došla kroz vrijeme same veze. U svijetu, ako gledamo koliko žena je postalo poduzetnicama, puno više nego muškaraca, naravno kao takve su i poželjne za onaj dio muške populacije koji sebe vidi kroz njih ili kroz njih žele napraviti realizaciju sebe'', kazao je partnerski savjetnik Sandro Belić.

Iza svega stoje, ipak, nešto dublji razlozi, smatraju stručnjaci.

Da li je to pitanje manjka samopouzdanja da on sam može nešto napraviti, možda misli da ne može biti sa ženama s kojim bi on htio pa bira alternativnu priču, uglavnom uvijek postoji prostor u osobi koji nije realiziran ili je vrlo jasno bez velikih emocija napravljen plan da se stigne od točke A do točke B'', otkriva Sandro Belić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.