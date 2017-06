Cure se, iz zezancije, zovu čak i sijamskim blizankama. Modeling je okrutan svijet, i moraju se držati skupa. Pričale su nam i o svojim poduzetničkim pothvatima.

Slavna manekenka Kristina Šalinović i najpoznatiji hrvatski plus size model, Lucija Lugomer, velike su prijateljice, tolike da se nazivaju sijamskim blizankama. Što ih je povezalo, što misle jedna o drugoj, koliko već traje njihovo prijateljstvo? Sve to otkrile su u zajedničkom intervjuu za DNEVNIK.hr. Pojavile su se zajedno na predstavljanju projekta Zadovoljna akademija, portala Zadovoljna.hr i otkrile što ih je i kako povezalo.

Njihovo prijateljstvo datira od početka ove godine, kada su se srele na Danima ljepote. "Datira od Dana ljepote, od siječnja. Nakon par tjedana vidjele smo se na Fashion.hr-u, tada smo se počele aktivnije družiti. Otada smo kao sijamski blizanci", otkrila je Šalinović. Lucija je dodala da zajedno šeću pse, njihovi dečki su se počeli družiti, idu zajedno na večere, a nedavno su zajedno proslavili i jedan rođendan. Surađuju i poslovno i privatno.

Kristina je u manekenstvu postigla jako veliki uspjeh u kratko vrijeme, postavši jedna od traženijih svjetskih manekenki. Svijet je skoro pa napustila, no i dalje se povremeno u njemu nađe. Zanimalo nas je, stoga, što misli o trendu plus - size modela, kakav je i njena prijateljica. "Iskreno mislim da svaka žena mora voljeti svoje tijelo onakvo kakvo je. Bilo to mršavo, jače, više, niže - svih dimenzija. Ako imate prekrasno lice, poput ovoga, zašto ne", kazala je Kristina. "Puno puta smo se našle u prilici da komentiramo moj i njen dio modeling svijeta. Moj je možda malo okrutniji jer je nešto noviji, ali podijelile smo slična stajališta. Kao što ona podržava moje, svakako i ja podržavam taj dio modelinga. Modeling kao takav je dosta okrutan svijet i bolje je da se držimo zajedno", dodala je Lucija.

Šalinović je sve rijeđe u manekenskom svijetu, okrenula se, kaže, poduzetničkim vodama, u kojima joj, dodaje, nije lako. "Otvorili smo još jedan tatoo shop, frizerski salon. Imam jako puno posla, nemam toliko vremena posvetiti se manekenstvu i modelingu. Kad mi zafali, nazovem nekog kome treba model, idemo se fotkat' i doviđenja", kroz smijeh će manekenka i poduzetnica. Dodala je i kako je jako biti poduzetnica u Hrvatskoj. "Nisam se pokajala. Željela sam se vratiti u Hrvatsku, ona ima puno predispozicija, može se jako puno toga".

I Lucija je pokrenula posao, napravivši sama od sebe svojevrstan brand. "Baš tako, postala sam brand. Dosta nedavno sam to shvatila. Počela sam kao plus - size model, poanta priče je da je biti sam sebi menadžer, influencer, komunicirati s klijentima i ljudima. Sve što vidite na mojim društvenim mrežama, to je moje, moj dio posla. Ne sramim se reći da sam jako ponosna na sebe", zaključila je Lugomer.

Priča o prijateljstvu i poslu zaključena je pred našim kamerama jednim slatkim pozivom. Naime, Kristina je Luciju pozvala u svoju rodnu Makarsku, makar na jedan vikend!