Bojana Gregorić Vejzović, Irina Čulinović, Jelena Perčin, Sandra Lončarić... Poznate dame otkrile su nam što ih čini snažnijima i sretnijima, a urednica portala Zadovoljna.hr otkrila nam je koji to sjajni projekt priprema za jesen.

U predivnom ambijentu predstavljen je projekt portala Zadovoljna.hr, nazvan "Zadovoljna akademija". Projekt je predstavila urednica portala Zadovoljna.hr, Tihana Korač, a predstavljanju su prethodila predavanja psihologinje Ljubice Uvodić Vranić te nutricionistice i kineziologinje Marije Andrijašević. Nakon što su predavačice ženama otkrile kako postići psihičko i fizičko zadovoljstvo, Tihana Korač upoznala je prisutne s projektom "Zadovoljna akademija". Radi se o projektu kojim se želi omogućiti ženama svih dobnih skupina da se obrazuju i usavršavaju.

Projekt želi i širiti tu misao i svijet o važnosti edukacije i općenito osnaživanju žena. Krajem ljeta portal Zadovoljna.hr objaviti će nekoliko skupina obrazovanja za koje će se žene moći prijaviti putem portala. Prijave će započeti u rujnu, a sve informacije bit će na spomenutom portalu. O samom projektu i cilju projekta više nam je rekla sama urednica.

Podrška ženama svih generacija: "Znanje je trend koji nikad neće izaći iz mode"

"Trudimo se raditi na osnaživanju žena, stoga smo odlučili pokrenuti Zadovoljna akademiju. Raspisat ćemo natječaj krajem kolovoza, obuhvaćat će različite vrste edukacije - od leadershipa do stranih jezika. Pozvane su sve žene, bez obzira na životnu dob. Želimo ih poticati, zajedno s našim timom ljudi i želimo reći da je znanje jedan trend koji nikad neće izaći", kazala nam je Tihana Korač. Otkrila je i kako žene vole čitati o drugim inspirativnim ženama, koje su primjerice pokrenule svoj posao, ali nije im strano pisati niti o teškim temama, koje su također dio života. "To nam je jako važno. Puno je lakše praviti se da takve teme ne postoje, ali postoje, one su dio našeg života i kada govorimo i pišemo o njima, onda shvatimo koliko nam se žena javlja sa sličnim situacijama, i zahvalne su što mogu vidjeti da i netko drugi prolazi isto", dodala je Tihana.

"Punjenje baterija obveza je svih nas"

A što ih čini sretnijima, zadovoljnijima i snažnijima, otkrile su nam i brojne poznate dame, koje su se okupile kako bi podržale projekt omiljenog im portala. "Što vrijeme više odmiče, mislim da treba sve više poticaja ženama. Nismo samo domaćice, nego i majke, imamo obaveze poput karijere - treba sve izbalansirati i ostati zdrave glave. Najvažnije je slušati sebe. Kad osjetiš da je svega previše, treba se povući, nekad je u redu ne javiti se na telefon - naravno, ukoliko to poslodavac odobrava, ali mislim da je punjenje baterija obaveza nas samih", rekla nam je glumica Bojana Gregorić - Vejzović. Njoj je, kaže, najljepše otići na osamu sa svojom obitelji. Ovo ljeto provest će, kaže, na Pelješac.

"Mislim da zaslužujemo ravnopravnost!"

I glumica Jelena Perčin slaže se da žene treba osnaživati. "Pozicija žene je još uvijek podređena, iako su se stvari bitno promijenile u odnosu na proteklih par desetljeća, ali još uvijek nismo postigli ravnopravnost, a mislim da je zaslužujemo", tvrdi Perčin. Njena kolegica Sandra Lončarić slaže se i tvrdi da je njeno zadovoljstvo u privatnoj i poslovnoj sreći. "Mogu se pohvaliti da sam stvarno zadovoljna žena. Shvatila sam da treba uživati u životu i što mi je potrebno za to. Mislim da svatko treba biti svjestan što je njegovom tijelu i psihi najbolje. Ja vježbam jogu i meditiram svaki dan! Nađem svakodnevno načina da budem sretna i zahvalna", otkriva Sandra.

"Ljubav je nevjerojatna snaga"

Voditeljica Irina Čulinović otkrila nam je kako smatra da žena treba dobro poznavati sebe. "Ne volim kad je žena agresivno snažna i naglas viče da žena mora biti na određenom mjestu u društvu. Mislim da svi možemo funkcionirati dobro kad nam je kolektivna svijest zdrava i kad smo zdravi iznutra", otkriva Čulinović. "Ja vjerujem da je ljubav svakom pokretač, tako i meni, ljubav je ta zbog koje čovjek sjaji i bez make - upa. Ne treba nikad odustati. Ljubav je nevjerojatna snaga. Tu je i ljubav prema djetetu, moji pokretači su ljubav i dijete - tada čovjek može sve", zaključila je Čulinović.