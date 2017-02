Mlada glazbena zvijezda Justin Bieber na svom Instagram profilu objavio je fotografiju pjevačice Novel iz Kanade. Ne bi tu bilo ništa neobično da Novel na sebi nema jaknu s grbom Vojske Jugoslavije. Srpski mediji pretpostavljaju kako mlada pjevačica dolazi upravo s njihovih prostora, odnosno, da su joj roditelji rodom iz Srbije.

Justin je, naime, odlučio podržati kolegicu koja uskoro izdaje novi singl. ''Zapratiti Novel . Njezin novi singl ''All I Wanna Be Is Loves'' izlazi u veljači'', napisao je Justin koji je tu vijest podijelio s preko milijun pratitelja.